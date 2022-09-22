Воссозданная реальность. Ярославские студенты разработали метод лечения фантомных болей

Два ярославских студента разработали сервис лечения синдрома хронических фантомных болей. По информации правительства Ярославской области, их проект Phantom MD высоко оценен лучшими российскими экспертами и стал победителем всероссийского молодежного инновационного форума «МИФ-2017», организованного корпорацией развития малого и среднего предпринимательства Ярославской области.

Программа-приложение Phantom MD на смартфоне через специальные очки позволяет человеку, пережившему ампутацию, визуально моделировать утраченный орган и тем самым существенно снижать или вовсе блокировать болевой синдром, сообщает «Российская газета».

После ампутации у 70 процентов пациентов развивается сильная боль в конечности, которой у них больше нет, рассказывают авторы проекта Магомед-Амин Идилов и Даниил Федулов. Врачи в таких случаях чаще всего назначают сильные обезболивающие препараты, которые оказывают слабый эффект и могут привести к зависимости.

Как объяснили молодые люди, проблема фантомных болей кроется в головном мозге — это уже доказанный факт. Поэтому сознание пациента надо просто убедить в целостности отсутствующей конечности. Для этого разработчики сервиса использовали технологию дополненной реальности в совокупности с разработанным ими же алгоритмом детализации изображения.

Phantom MD позволяет обмануть даже самый умный мозг, может воссоздать визуально любую часть тела в том виде, в каком она была до ее потери, максимально реалистично, что очень важно для воздействия на сознание человека, уверены изобретатели.

В правительстве региона рассказали, что разработка технологии велась с учетом мнения ярославских врачей-неврологов и уже прошла тестирование на практике среди пациентов, страдающих фантомными болями. За три сеанса продолжительностью по два часа пациенты отметили существенное снижение болевого воздействия — с пяти баллов до трех.

Даниил Федулов — студент Ярославского госуниверситета имени Демидова, Магомед-Амин Идилов учится в Ярославском техническом университете. Оба — второкурсники. Их сотрудничество началось еще со школы — парни учились в параллельных классах.