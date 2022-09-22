Столица туризма. В Ярославле появится самое высокое в России колесо обозрения

Колесо обозрения высотой 65 метров золотого цвета будет установлено в Ярославле в 2018 году, сообщили в пресс-службе мэрии города.

В рамках развития Ярославля как туристической столицы Золотого кольца в следующем году за парком 1000-летия будет построено колесо обозрения. Предполагается, что оно будет самым высоким в России. Высота конструкции составит порядка 65 метров. Каждая кабинка будет выполнена в стиле городов Золотого кольца и оснащена аудиогидом, сообщает ТАСС.

Объект будет возведен на средства инвестора, установку одобрил координационный совет Ярославской области по вопросам градостроительства. Аттракцион сможет принять одновременно 180 человек, в центре колеса появится мультимедийный экран. Для людей с ограниченными возможностями будут оборудованы две кабинки.

Колесо обозрения планируется установить на территории, которую превратят в зону отдыха, рядом с рекой Которосль. Окончательное место размещения аттракциона определится по итогам историко-культурной экспертизы.