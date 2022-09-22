Первое место у туристов. Ярославль станет столицей Масленицы 2018

Ярославль занял первое место самых популярных у туристов направлений для путешествий на Масленицу-2018 по версии аналитического агентства «ТурСтат». В этом году Главная Масленица страны пройдет в столице «Золотого кольца» с 11 по 18 февраля.

Подготовка к Главной Масленице страны находится в активной фазе. 11 числа мы планируем провести яркое открытие. Центральным местом праздника традиционно станет Советская площадь, рассказал заместитель мэра города Ярославля Иван Лилеев.

Помимо Советской площади, на которой на протяжении всей недели будет проходить ярмарка, в городе будут действовать и другие традиционные площадки, такие как стадион «Спартаковец» и остров Даманский, сообщает «ЯР Новости».

В прошлом году этот праздник в Ярославле посетили 350 тысяч человек. В этом году ожидается, что туристы посетят не только столицу «Золотого кольца», но и другие города знаменитого маршрута: Мышкин, Переславль-Залесский, Ростов Великий.