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Регионы > Ярославль

Гвардейцы Масленицы. Ярославль собрал гостей со всех городов Золотого кольца России

11 февраля, 22:18
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Ежегодный фестиваль «Главная масленица страны» открылся в воскресенье в Ярославле. Центр города превратился в огромную праздничную площадку, здесь развернулись фестиваль стрит-арта и гастрономический праздник, был организован огромный хоровод и прошло карнавальное шествие.

До 18 февраля в городе будет праздник. Ярославль ждет всех, отметил мэр Ярославля Владимир Слепцов, который зажег масленичный огонь, охранять который всю неделю будут гвардейцы Государыни Масленицы.

Праздник начался с традиционного масленичного карнавального шествия. Сотни людей в ярких костюмах, с музыкой, песнями и танцами прошли по Первомайскому бульвару, Волжской набережной и вышли на Советскую площадь, где и состоялось торжественное открытие масленичной недели. Ярославль собрал гостей со всех городов Золотого кольца России.

«В этом году мы ввели несколько новых традиций. Прежде всего, это развод масленичного караула — гвардейцы Масленицы будут сменяться каждый день, в 6 часов вечера, а также объявлять тему праздничного дня», — рассказала ТАСС директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова.

Гвардейцев отбирали на конкурсной основе, подать заявку мог любой желающий. Блогер Данила Грибов считает, что попасть в «гвардейский» коллектив ему помогло знание строевой подготовки.

Функция гвардейца — охрана традиций масленицы и хорошего настроения жителей. Быть гвардейцем это сложно, но доставляет удовольствие, так как это отличный коллектив, чувствуешь причастность к празднику. А сложности — держать себя молодцом и физические нагрузки.

Замерзшие гости праздника тянутся к огромному самовару на дровах, установленному на главной площади Ярославля. Его высота почти два метра, вес — больше 250 кг. Блестящий золотом самовар объемом 300 литров привезли из Тулы.

В другой точке города, на Первомайском бульваре, открылся масленичный гастрономический фестиваль. Место было выбрано не случайно: как пояснили в региональном департаменте туризма, именно этот бульвар был средоточием торжеств и масленичных гуляний в дореволюционном Ярославле. Сейчас здесь установлено 15 шале, в которых ярославские рестораторы предлагают не только традиционные блины. Все желающие могут попробовать здесь пян-се, фалафель, вегетарианские сладости, бургеры, расстегаи.

Рядом готовят цветные бургеры с языком, жареным сыром или мраморной говядиной. Из соседнего шале зазывают попробовать пирожки с кроликом, приготовленные по старинному рецепту. Но главное угощение впереди: 17 января на фестивале ждут особого гостя — знаменитого шеф-повара, бренд-шефа сети кулинарных школ Live Kitchen Григория Мосина. Он разработал особый рецепт ярославского масленичного бургера, который пока держится в секрете.

Автор

Олег Корин

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