Комфортные территории. Ярославские депутаты предложили объявить 2020 год в России годом села

Депутаты Ярославской областной думы на очередном заседание во вторник решили обратиться в Совет Федерации с предложением объявить в России 2020 год Годом села.

«Решение принято, в ближайшее время будет подготовлено и отправлено обращение. Мы выходим с инициативой ввести Год села на 2020 год в России. Я надеюсь, что Совет Федерации поддержит нашу инициативу», — рассказал ТАСС председатель облдумы Алексей Константинов.

По его словам, в ходе проведения Года села планируется уделяться внимание всем аспектам развития сельских территорий.

«Речь не только об аграрной сфере, это и культура, и досуг. Мы говорим о том, как сделать жизнь на селе более комфортной», — объяснил Константинов.

Как уточнил ТАСС председатель комитета по аграрной политике Ярославской облдумы Михаил Боровицкий, в регионе высокий уровень урбанизации. «Цель предложения — привлечь внимание к этой проблематике, объединить усилия по развитию сельских территорий. Мы надеемся, что к нашему предложению присоединятся и другие регионы», — сказал он.