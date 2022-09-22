Великий шелковый путь. На Кавказе открыли новый туристический маршрут

За 7 дней туристы могут познакомиться с географическим, культурным и кулинарным разнообразием российского Кавказа. Новый туристический маршрут «Великий шелковый путь"стартовал в воскресенье в Дагестане.

Новый тур привлек внимание не только российских, но и китайских туроператоров. Участниками первого автобусного круиза стали представители посольства КНР в Российской Федерации, китайская авиакомпания Hainan Airlines и журналисты из Китая и России, передает РИА Новости.

В ходе путешествия гости посетят один из древнейших городов России — Дербент с цитаделью Нарын-кала, мечеть «Сердце Чечни» в Грозном, древние монастыри в Северной Осетии, а также увидят старинные средневековые башенные города Ингушетии, поднимутся на Эльбрус по канатной дороге, осмотрят достопримечательности городов-курортов Кавминвод и побывают на Медовых водопадах в Карачаево-Черкесии.

Завершится автобусный тур 1 октября. Ожидается, что по результатам поездки будет подписан ряд соглашений между органами исполнительной власти субъектов СКФО и российскими и китайскими туроператорами.