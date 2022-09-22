«Снежная королева 3. Огонь и лед». Герои мультфильма поздравят пассажиров столичного метро

В московском метро и МЦК начинают продавать новые единые билеты. Проездные будут оборудованы специальной меткой, а при наведении на них смартфона можно услышать поздравления от героев 3D-мультфильма.

Загрузив специальное приложение, пассажиры смогут провести время за играми.

При загрузке активности «Поздравление» и скачивании приложения «Снежная королева 3» прозвучат новогодние пожелания от тролля Орма, популярного героя франшизы, сообщается на сайте департамента транспорта.

Поздравительную акцию для жителей и гостей столицы проводит Департамент транспорта столицы совместно с Московским метрополитеном, Министерством культуры России, коммуникационной группой «Автор» и российской анимационной студией Wizart Animation.

Сам мультипликационный фильм «Снежная королева 3. Огонь и лед» выйдет в прокат 29 декабря 2016 года.