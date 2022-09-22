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Общество > Развлечения

Ручная работа. В Рыбинске построят снежную крепость, чтобы попасть в Книгу рекордов

20 января, 19:50
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Жители Рыбинска рассчитывают попасть в Книгу рекордов России, построив самую большую снежную крепость в стране без использования спецтехники.

Чтобы задуманное получилось, постройка из снега должна быть высотой не ниже 1,5 метра, толщиной минимум 50 сантиметров и длиной от ста метров. В прошлом году рыбинцы уже мастерили снежную крепость, она получилась длиной 92 метра и тоже попала в Книгу рекордов — правда, не как крепость, а как «Самая длинная снежная стена».

Снежное строительство развернется в Димитровском парке, сообщает «Российская газета». Для участия в нем зарегистрировались 12 команд по 20 человек — каждая из них слепит свой участок крепости. И еще одна команда будет состоять из тех, кто присоединится к конкурсу, просто гуляя по улице: шел, увидел, понравилось, захотелось вложить свою лепту.

Причем, по словам организаторов, строителям рекордной крепости придется довольствоваться только тем снегом, что имеется в парке: никакого дополнительного снежно-строительного материала на грузовиках сюда не привозили. Потому что это условие: крепость должна быть построена без использования спецтехники. Но местные жители уверены, что снега на рекорд хватит — парк большой.

Чтобы все было без обмана, весь процесс строительства зафиксируют на видео.

Автор

Олег Корин

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