22 мая

Новая
статья
1
Выберите раздел ↓
Общество > Развлечения

Развитие бренда. На Золотом кольце России появятся автокемпинги

Подмосковье
19 мая, 15:18
5
голосов

Понравился материал?
нажми ↓

Было интересно!

Современные автокемпинги и автостоянки будут создаваться на маршруте Золотого кольца России. Об этом сообщил на площадке Владимирского экономического форума руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

В рамках проекта «Центральная Россия», перспективного туристского направления, необходимо развитие бренда Золотое кольцо, отметил Сафонов. И как часть этой программы будет очень эффективным заложить проект по созданию автотуристких кемпингов, автостоянок, передает ТАСС.

Стоимость проекта пока неизвестна, в скором времени будет разработана проектно-сметная документация.

Золотое кольцо — сеть туристических маршрутов, проходящих по древним русским городам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры России. Формат Золотого кольца в 1967 году изобрел специальный корреспондент газеты «Советская культура» Юрий Бычков. Сейчас в Золотое кольцо входят 9 основных городов — Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир и Калуга.

Пятый Владимирский межрегиональный экономический форум «Золотое кольцо России — 50. Предпринимательство и туризм: инвестиции в будущее» открылся во Владимире. В течение трех дней федеральные чиновники, депутаты и сенаторы, представители туриндустрии, малого и среднего бизнеса будут обсуждать перспективы развития популярного туристического маршрута. Центральными событиями станут пленарное заседание, в рамках которого пройдет тематическая сессия Ростуризма, посвященная 50-летию «Золотого кольца», презентации новых туристических маршрутов Владимирской области, а также подписание около 20 соглашений об инвестициях и межрегиональном сотрудничестве.

Автор

Олег Корин

Новое на сайте

Верхняя планка. "Курортный налог" могут распространить на путешествующих по Золотому кольцу
Новая статья

22 мая

Верхняя планка. "Курортный налог" могут распространить на путешествующих по Золотому кольцу

Последствия ветхости. Мосгордума приняла законопроект о допгарантиях при реновации
Новая статья

Последствия ветхости. Мосгордума приняла законопроект о допгарантиях при реновации

В одно окно. В Россию разрешили поставлять 20 видов молдавских вин
Новая статья

В одно окно. В Россию разрешили поставлять 20 видов молдавских вин

Редкая урожайность. В Краснодарском крае собрали уникальные сорта орехов
Новая статья

Редкая урожайность. В Краснодарском крае собрали уникальные сорта орехов

Дом как крепость. Россияне могут получить больше прав на самооборону
Новая статья

Дом как крепость. Россияне могут получить больше прав на самооборону

Читать все статьи →

Материалы из раздела

Погодные рекорды. Аномальный холод на Поволжье и Урале угрожает посевной

15 мая 2017

Погодные рекорды. Аномальный холод на Поволжье и Урале угрожает посевной

Внутренний трафик. В России могут ограничить работу интернета с иностранными серверами

10 мая 2017

Внутренний трафик. В России могут ограничить работу интернета с иностранными серверами

Проценты оптимизма. Россияне ждут роста цен и снижения доходов

27 апреля 2017

Проценты оптимизма. Россияне ждут роста цен и снижения доходов

Грант на износостойкость. Сибирские ученые продолжают эксперимент по ремонту дорог с помощью золы

25 апреля 2017

Грант на износостойкость. Сибирские ученые продолжают эксперимент по ремонту дорог с помощью золы

22 мая 06:19 Новая статья

Верхняя планка. "Курортный налог" могут распространить на путешествующих по Золотому кольцу

19 мая 15:18

Развитие бренда. На Золотом кольце России появятся автокемпинги

17 мая 14:26

Последствия ветхости. Мосгордума приняла законопроект о допгарантиях при реновации

16 мая 22:03

Дом как крепость. Россияне могут получить больше прав на самооборону

15 мая 20:19

Погодные рекорды. Аномальный холод на Поволжье и Урале угрожает посевной

15 мая 14:54

Редкая урожайность. В Краснодарском крае собрали уникальные сорта орехов

12 мая 11:38

Трафареты ЖКХ. С граффити и вандалами в Перми борются стихами

12 мая 11:29

Семейный статус. Правительство обсуждает возможность введения налога на малодетность

11 мая 19:40

Изображение из машин. Флэшмоб хабаровских автомобилистов к 9 мая вошел в книгу рекордов

10 мая 10:43

В одно окно. В Россию разрешили поставлять 20 видов молдавских вин

10 мая 10:10

Внутренний трафик. В России могут ограничить работу интернета с иностранными серверами

09 мая 17:57

Оружие в Крыму. На юге России 9 мая появились «Кораблики Победы»

05 мая 15:54

Повышая возраст. Кудрин предложил сократить количество пенсионеров в стране

04 мая 11:17

Рост рождаемости. Правительство отчиталось о ходе выполнения майских указов

03 мая 19:05

Скромный парад. На празднование Дня победы в этом году государство потратит 456 млн рублей

02 мая 07:43

Гуляния трудящихся. Первомай отметили более 2,6 млн россиян

02 мая 06:55

Президент подписал закон. Муниципальным служащим сократят отпуска

01 мая 17:55

Допуск к управлению. Экзаменаторов ГИБДД обязали уметь предотвращать конфликты

01 мая 10:06

Селфи с лосятами. Костромская ферма стала популярным маршрутом на майские праздники

28 апреля 20:31

Против стихии. Пострадавшие от пожаров в Сибири получат по 10 тыс рублей на неотложные нужды

28 апреля 17:21

Жемчужина в короне. Крым открыл курортный сезон, вспомнив приезд Екатерины II

27 апреля 21:04

Проценты оптимизма. Россияне ждут роста цен и снижения доходов

27 апреля 20:07

На фоне снижения. Строители Воронежской области сдали рекордный объем жилья

26 апреля 20:36

Сокровища войны. Дайверы в Крыму нашли затонувший пароход

26 апреля 17:48

Только мужчинам? Путин через Медведева пошутил над Мединским

25 апреля 17:46

Новая отрасль. Путин дал старт испытаниям нового корабельного двигателя

25 апреля 17:28

Грант на износостойкость. Сибирские ученые продолжают эксперимент по ремонту дорог с помощью золы

25 апреля 14:53

Встречают по одежке. Стюардесса рассказала, почему ее не пустили в Майами

25 апреля 15:18

Культура сверху. Медведев призвал сдерживать цензуру

24 апреля 20:35

Впервые за 3 года. В Тверской области выделят более 300 млн рублей на ремонт дворов

24 апреля 19:56

Санитарное общество. В Тамбовской области за месяц прошло более 450 субботников

21 апреля 16:45

Навальный сам стал героем разоблачительного видео

21 апреля 11:18

Перемены на дорогах. Смоленск возглавил рейтинг городов, где чаще всего угоняют машины

21 апреля 11:06

Историческая провокация. Половина россиян высказались за немедленное захоронение Ленина

20 апреля 18:23

Формула жизни. Московские медсестры соревнуются в мастерстве

18 апреля 17:46

Кредитная культура. Путин призвал ужесточить наказания за финансовые мошенничества

18 апреля 17:21

Оценки при ЧС. На Камчатке проходят масштабные учения на случай великого землетрясения

14 апреля 14:12

Трудоемкий носитель. Госдума приняла закон об электронном больничном

14 апреля 14:06

Факторы в онлайн. Эксперты выяснили, у кого в России больше шансов вступить в брак

14 апреля 13:59

Охраняемые территории. В Сибири и на Дальнем Востоке еще до наступления лета заполыхали леса

10 апреля 12:21

Профессиональные гулянья. В Костроме испекут гигантский кулич

10 апреля 12:11

Сетевой штраф. Более 60% россиян хотят запретить детям до 14 лет пользоваться соцсетями

10 апреля 12:02

Новый комфорт. Российские Правила дорожного движения приблизят к европейским

07 апреля 13:41

Регионы на митингах. Акции памяти против террора пройдут по всей России

05 апреля 14:26

Отцовская дружба. Сыновей тигра Амура и козла Тимура поселили в одном вольере

05 апреля 14:17

Более 10 миллионов. Работникам байкальских курортов вернули долги по зарплате

05 апреля 13:25

В интернет по паспорту. Депутаты предложили запретить детям пользоваться соцсетями

04 апреля 11:33

Траурные дни. МЧС опубликовало списки пострадавших при взрыве в метро Санкт-Петербурга