Сотрудничество регионов. Древние столицы Руси объединят в новый турмаршрут

Древние столицы Руси — Москву, Владимир и Великий Новгород планируется объединить новым турмаршрутом. Об этом журналистам рассказала губернатор Владимирской области Светлана Орлова.

Это предложение врио губернатора Новгородской области будет реализовано с целью поднять историю трех столиц — Москвы, Владимира, Новгорода, отметила Орлова.

Она пояснила, что туристический проект будет направлен на популяризацию истории столиц Руси, в том числе с участием школьников, краеведов, а также при помощи литературных изданий, передает ТАСС.

Более подробно вопрос создания турмаршрута обсуждают в рамках визита официальной делегации Владимирской области в Новгородскую область.

Орлова и врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин подписывают соглашение о межрегиональном сотрудничестве, а также планируют дальнейшее взаимодействие регионов. В состав владимирской делегации также включены представители крупных промышленных предприятий, которые проводят переговоры с новгородскими бизнес-партнерами.

Великий Новгород был столицей Древнерусского государства в период с 862 по 882 годы, Владимир считался столицей Владимиро-Суздальского княжества, а затем Северо- Восточной Руси в период с 1157 года до середины XIV века. Москва стала центром русского государства в конце XV века и оставалась им до 1712 года, когда столица переехала в Санкт- Петербург. 12 марта 1918 года Москва была объявлена столицей РСФСР и остается главным городом России по сей день.