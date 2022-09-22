Якутские победы. В России начался бум национального кино

Наиболее ярко, по мнению экспертов, себя проявляет якутский кинематограф. В этом году, например, на кинофестивале в Берлине была целая программа якутского кино, там были документальные и игровые фильмы, отметила Стишова.

Картины из Якутии все чаще побеждают на крупных кинофестивалях: фильм «Мой убийца» Костаса Марсана выдвинут на получение «Золотого глобуса» в номинации «Лучший иностранный фильм» и получил широкий российский прокат, лента «Его дочь» Татьяны Эверстовой удостоена Гран-при кинофестиваля «Окно в Европу» (Выборг), дебют Дмитрия Давыдова «Костер на ветру» взял три награды на фестивале «Движение» (Омск).

Любительские опыты, начавшиеся в 1990-е годы, превратились в самостоятельную индустрию со своим этническим акцентом. Например, ежегодно на экраны местных кинотеатров выходит более 10 полнометражных фильмов, снятых на якутском языке.

У такого кино есть свой зритель. И, например, картина режиссера Айнура Аскарова «Из Уфы с любовью», которая вошла в конкурсную программу уральского кинофестиваля этого года, с большим успехом прошла у себя в Башкортостане, стала буквально хитом, пояснила Стишова.