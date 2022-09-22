Якутские победы. В России начался бум национального кино

Расцвет национального кинематографа наблюдается в Якутии, Бурятии, Татарстане и Башкортостане. Такое мнение выразили участники круглого стола «Российское кино. Стратегический резерв», который прошел на втором Уральском открытом фестивале российского кино в Екатеринбурге.
По мнению экспертов, кино молодых режиссеров из этих регионов является «важным стратегическим резервом всего российского кинематографа» и развивается благодаря своей независимости, передает ТАСС.
Нашим стратегическим резервом, который еще недостаточно осмыслен, сегодня является бум регионального, национального кино. Наше кино прирастает фильмами Якутии, Бурятии, Татарстана, Башкортостана, эти четыре республики имеют реальную кинопродукцию.
Наиболее ярко, по мнению экспертов, себя проявляет якутский кинематограф. В этом году, например, на кинофестивале в Берлине была целая программа якутского кино, там были документальные и игровые фильмы, отметила Стишова.
Картины из Якутии все чаще побеждают на крупных кинофестивалях: фильм «Мой убийца» Костаса Марсана выдвинут на получение «Золотого глобуса» в номинации «Лучший иностранный фильм» и получил широкий российский прокат, лента «Его дочь» Татьяны Эверстовой удостоена Гран-при кинофестиваля «Окно в Европу» (Выборг), дебют Дмитрия Давыдова «Костер на ветру» взял три награды на фестивале «Движение» (Омск).
Любительские опыты, начавшиеся в 1990-е годы, превратились в самостоятельную индустрию со своим этническим акцентом. Например, ежегодно на экраны местных кинотеатров выходит более 10 полнометражных фильмов, снятых на якутском языке.
У такого кино есть свой зритель. И, например, картина режиссера Айнура Аскарова «Из Уфы с любовью», которая вошла в конкурсную программу уральского кинофестиваля этого года, с большим успехом прошла у себя в Башкортостане, стала буквально хитом, пояснила Стишова.