16 сентября

Новая
статья
1
Выберите раздел ↓
Общество > Развлечения

Якутские победы. В России начался бум национального кино

Екатеринбург
08 сентября, 09:49
4
голоса

Понравился материал?
нажми ↓

Было интересно!

Расцвет национального кинематографа наблюдается в Якутии, Бурятии, Татарстане и Башкортостане. Такое мнение выразили участники круглого стола «Российское кино. Стратегический резерв», который прошел на втором Уральском открытом фестивале российского кино в Екатеринбурге.

По мнению экспертов, кино молодых режиссеров из этих регионов является «важным стратегическим резервом всего российского кинематографа» и развивается благодаря своей независимости, передает ТАСС.

Нашим стратегическим резервом, который еще недостаточно осмыслен, сегодня является бум регионального, национального кино. Наше кино прирастает фильмами Якутии, Бурятии, Татарстана, Башкортостана, эти четыре республики имеют реальную кинопродукцию.

Модератор круглого стола Елена Стишова - кинокритик, заслуженный деятель искусств России, академик Российской киноакадемии "Ника", член ФИПРЕССИ (Международной федерации кинопрессы), ТАСС

Наиболее ярко, по мнению экспертов, себя проявляет якутский кинематограф. В этом году, например, на кинофестивале в Берлине была целая программа якутского кино, там были документальные и игровые фильмы, отметила Стишова.

Картины из Якутии все чаще побеждают на крупных кинофестивалях: фильм «Мой убийца» Костаса Марсана выдвинут на получение «Золотого глобуса» в номинации «Лучший иностранный фильм» и получил широкий российский прокат, лента «Его дочь» Татьяны Эверстовой удостоена Гран-при кинофестиваля «Окно в Европу» (Выборг), дебют Дмитрия Давыдова «Костер на ветру» взял три награды на фестивале «Движение» (Омск).

Любительские опыты, начавшиеся в 1990-е годы, превратились в самостоятельную индустрию со своим этническим акцентом. Например, ежегодно на экраны местных кинотеатров выходит более 10 полнометражных фильмов, снятых на якутском языке.

У такого кино есть свой зритель. И, например, картина режиссера Айнура Аскарова «Из Уфы с любовью», которая вошла в конкурсную программу уральского кинофестиваля этого года, с большим успехом прошла у себя в Башкортостане, стала буквально хитом, пояснила Стишова.

Автор

Олег Корин

Новое на сайте

Система по предупреждению. Роспотребнадзору исполняется 95 лет
Новая статья

15 сентября

Система по предупреждению. Роспотребнадзору исполняется 95 лет

Темные века. В Калининградской области ученые нашли захоронение древней элиты
Новая статья

Темные века. В Калининградской области ученые нашли захоронение древней элиты

Насытить регионы. Дальний восток наращивает поставки рыбы по Севморпути
Новая статья

Насытить регионы. Дальний восток наращивает поставки рыбы по Севморпути

Льготная ипотека. В Вологодской области на первого ребенка будут выделять 300 тыс. рублей
Новая статья

Льготная ипотека. В Вологодской области на первого ребенка будут выделять 300 тыс. рублей

Быстрее инфляции. Минздрав предложил повысить цену на крепкий алкоголь
Новая статья

Быстрее инфляции. Минздрав предложил повысить цену на крепкий алкоголь

Читать все статьи →

Материалы из раздела

Насытить регионы. Дальний восток наращивает поставки рыбы по Севморпути

13 сентября 2017

Насытить регионы. Дальний восток наращивает поставки рыбы по Севморпути

Темные века. В Калининградской области ученые нашли захоронение древней элиты

11 сентября 2017

Темные века. В Калининградской области ученые нашли захоронение древней элиты

Навык водолаза. Для подъема затопленной техники Северный флот восстановит уникальный кран

30 августа 2017

Навык водолаза. Для подъема затопленной техники Северный флот восстановит уникальный кран

Первые в мире. Столичные пожарные отработали подачу пены на самое высокое здание в Европе

29 августа 2017

Первые в мире. Столичные пожарные отработали подачу пены на самое высокое здание в Европе

15 сентября 10:07 Новая статья

Система по предупреждению. Роспотребнадзору исполняется 95 лет

13 сентября 17:54

Насытить регионы. Дальний восток наращивает поставки рыбы по Севморпути

11 сентября 11:36

Темные века. В Калининградской области ученые нашли захоронение древней элиты

11 сентября 09:24

Новые процедуры. В России прошел единый день голосования

08 сентября 09:49

Якутские победы. В России начался бум национального кино

07 сентября 18:48

Льготная ипотека. В Вологодской области на первого ребенка будут выделять 300 тыс. рублей

05 сентября 20:04

Новые предприятия. Путин поддержал создание "единого окна" для инвесторов

31 августа 14:11

Бесплатный поиск. FindFace поможет посетителям детского фестиваля «Галафест» сохранить воспоминания о празднике

30 августа 10:15

Навык водолаза. Для подъема затопленной техники Северный флот восстановит уникальный кран

29 августа 20:49

Первые в мире. Столичные пожарные отработали подачу пены на самое высокое здание в Европе

29 августа 19:46

ЖКХ и риски. Программа переселения россиян из аварийного жилья будет продолжена после 1 сентября

28 августа 09:13

Быстрее инфляции. Минздрав предложил повысить цену на крепкий алкоголь

27 августа 12:53

Уникальное мостостроительство. Строители керченского моста начали новый этап морской операции

25 августа 09:26

Японские технологии. Воронежский опыт создания «умного дома» распространят по всей России

24 августа 20:06

Адаптация предложений. Россияне впервые за два года стали есть больше сладкого

23 августа 16:40

Рост одобрения. Армия вызывает гордость у 90% россиян

21 августа 05:10

Новые методы цензуры. Президент пообещал рекламировать одежду для инвалидов

20 августа 16:57

Огневой полигон. На нижегородском полигоне испытали новейшую самоходную гаубицу

19 августа 09:09

Процедура пригодности. «Колхозные леса» спасут, передав их в лесной фонд

18 августа 18:21

Проблемы без налога. Власти Краснодарского края улучшат пляжи после жалоб туристов

18 августа 15:42

Урожайная пятилетка. В Крыму увеличат площадь виноградников почти в 4 раза

16 августа 13:29

Телефонные провокации. В России появился новый вид спама

15 августа 08:46

За 80 лет истории. Ростовские аграрии бьют рекорды по сбору урожая зерновых

14 августа 11:12

Воздушная дуэль. В сети появилось видео главного авиапарада страны

07 августа 12:30

Физкультура без алкоголя. Правительство одобрило программу оздоровления россиян

04 августа 16:41

Сотрудничество регионов. Древние столицы Руси объединят в новый турмаршрут

02 августа 07:55

Общее пользование. Жители многоквартирных домов смогут выбрать, как платить ЖКХ

01 августа 21:06

Остановка с уловом. Президент России едет в Сибирь на рыбалку

31 июля 04:18

Новые сборы. Авиакомпании будут взимать плату за багаж при невозвратных билетах

30 июля 20:34

Огневая мощь. Парад в честь Дня ВМФ в Севастополе посмотрели более 100 тыс зрителей

28 июля 17:56

Проблемы дорог. Путин призвал главу МВД быть строже с лихачами

27 июля 11:20

Против мошенников. Россиян могут освободить от поверки водосчетчиков в 2018 году

26 июля 09:42

Моногород и зависимость. В России создают две новых территории опережающего развития

24 июля 18:55

Дополнительная маркировка. МВД разрешит россиянам самим выбирать знаки на автомобильных номерах

22 июля 08:18

Открытия из древности. Уральские дачники нашли бивень мамонта

21 июля 21:59

Государева дорога. Тверская область готова объединить Серебряное ожерелье и Золотое кольцо России

20 июля 09:34

Проблема ответственности. Регионы начали борьбу с долгостроем

17 июля 19:45

Соизмеримо тяжести. За склонение к самоубийству смогут сажать на 15 лет

17 июля 18:53

Борьба с дефицитом. Орловские школьники поменяют учебники на планшеты

14 июля 19:30

Обещание президента. Стройотрядовцы смогут получить бесплатное образование

14 июля 11:46

Вода с кнопкой. Электронный колодец запустили в Томской области

13 июля 16:38

Столица туризма. В Ярославле появится самое высокое в России колесо обозрения

12 июля 18:57

Проверка «успеваемости». В Крыму будут увольнять «безнадежных» чиновников

10 июля 10:55

Лето опаздывает. Синоптики обещают пляжный сезон в Москве

10 июля 10:46

Новая практика. Президент изучает жалобы перед встречами с губернаторами

05 июля 12:27

Разрешенная добавка. В Новосибирске появилось угольное мороженое

05 июля 12:02

Спрос на выходные. Погода не повлияла на снижение туристического потока на курорты России

05 июля 11:53

Экономический бумеранг. Россия продлила продовольственное эмбарго до конца 2018 года