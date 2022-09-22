25 декабря

Новая
статья
1
Выберите раздел ↓
Общество > Развлечения

Средства на утренник. Путин пообщается с детьми на ёлке в Кремле

25 декабря, 10:37
5
голосов

Понравился материал?
нажми ↓

Было интересно!

Президент РФ Владимир Путин может вместе с пятью тысячами детей со всей России принять участие в общероссийской новогодней елке в Кремле 26 декабря. В последний раз он принимал участие в утреннике в 2004 году.

О намерении президента как следует повеселиться на празднике рассказали сразу два источника РБК, близких к администрации президента.

«Посещение елки никогда нельзя исключать», — не стал опровергать эту информацию пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По традиции на общеросссийский праздник в Кремле съезжаются дети со всей страны — это лучшие ученики, победители конкурсов и олимпиад, дети из детских домов. В этом году приглашения получили более 5000 детей. Управделами президента, которое занимается организацией праздника, попросило губернаторов «сформировать детские делегации в Кремль и отнестись к этой работе максимально неформально, четко, обеспечить достойное представительство», говорит первый замуправделами президента Николай Аброськин.

По традиции праздник проходит в Государственном Кремлевском дворце, а главная елка страны устанавливается на Соборной площади Кремля. В этом году дерево доставили 17 декабря. Один из источников РБК полагает, что Путин захочет пообщаться с детьми как раз под этой елкой.

За время своего президентства Владимир Путин посещал детские новогодние праздники несколько раз. В 2000 году он поздравил детей-сирот во владимирском Доме творчества, в 2003 году пришел на Кремлевскую елку, но общался с детьми только в фойе. В 2004 году на детском празднике президент объявил о возвращении традиции «больших каникул». Спустя год президент пообщался с участниками новогоднего праздника в Стрельне, пригласив их в свой кабинет в Константиновском дворце.

Еще одна новогодняя елка будет организована в Кремле для взрослых — общественников, политиков, деятелей культуры, членов президентских советов, военачальников, членов правительства и администрации президента. В этом году праздник обойдется в 15,6 миллиона рублей, пишет «Собеседник» со ссылкой на документы Управделами президента. Еще 6,4 миллиона будет потрачено на подарки от главы государства — заварочные чайники «Москва» по 7550 рублей за штуку.

Отметим, в этом году президент РФ принял участие сразу в нескольких мероприятиях, касающихся детей и молодежи. В мае он встречался с руководителями крупнейших отечественных мультипликационных студий, в День России вручил паспорта талантливым школьникам, 21 июня провел встречу с классными руководителями выпускников. Также летом состоялась детская «прямая линия» президента, после которой Путин побывал в «Артеке», а также провел в Ярославле открытый урок.

В сентябре глава государства посетил несколько мероприятий Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, а в декабре посетил Всероссийский форум добровольцев в Москве.

Владимир Путин делает ставку на имиджевое позиционирование: нам предлагается человечный президент, имеющий общие ценности с большинством россиян, говорит политолог Константин Калачев. Избирателям важнее любовь к детям, чем нелюбовь к Америке, важна самоидентификация: Путин такой же, как мы, рассуждает эксперт. Дети и здоровье, по его словам, — это то, что волнует людей больше всего.

Автор

Олег Корин

Новое на сайте

Четверть роста. Россияне определили цену достойной жизни
Новая статья

21 декабря

Четверть роста. Россияне определили цену достойной жизни

Резерв здоровья. Власти Рязанской области пообещали развивать массовый спорт
Новая статья

Резерв здоровья. Власти Рязанской области пообещали развивать массовый спорт

Улучшая жизнь. Нижегородские ученые создали нейромобиль, управляемый силой мысли
Новая статья

Улучшая жизнь. Нижегородские ученые создали нейромобиль, управляемый силой мысли

Бережливое производство. Эксперты предложили сделать поликлиники более дружелюбными для пациентов
Новая статья

Бережливое производство. Эксперты предложили сделать поликлиники более дружелюбными для пациентов

Увеличение МРОТ. У 1,5 млн работников РФ вырастут зарплаты с 1 января
Новая статья

Увеличение МРОТ. У 1,5 млн работников РФ вырастут зарплаты с 1 января

Читать все статьи →

Материалы из раздела

Увеличение МРОТ. У 1,5 млн работников РФ вырастут зарплаты с 1 января

22 декабря 2017

Увеличение МРОТ. У 1,5 млн работников РФ вырастут зарплаты с 1 января

Четверть роста. Россияне определили цену достойной жизни

21 декабря 2017

Четверть роста. Россияне определили цену достойной жизни

Покупки без чека. В российских регионах произошел массовый сбой работы магазинных касс

20 декабря 2017

Покупки без чека. В российских регионах произошел массовый сбой работы магазинных касс

Теневой труд. С 2015 года шесть миллионов россиян легализовали свой заработок

11 декабря 2017

Теневой труд. С 2015 года шесть миллионов россиян легализовали свой заработок

25 декабря 10:37 Новая статья

Средства на утренник. Путин пообщается с детьми на ёлке в Кремле

22 декабря 13:00

Увеличение МРОТ. У 1,5 млн работников РФ вырастут зарплаты с 1 января

21 декабря 19:52

Четверть роста. Россияне определили цену достойной жизни

20 декабря 13:33

Резерв здоровья. Власти Рязанской области пообещали развивать массовый спорт

20 декабря 12:50

Покупки без чека. В российских регионах произошел массовый сбой работы магазинных касс

19 декабря 13:15

Улучшая жизнь. Нижегородские ученые создали нейромобиль, управляемый силой мысли

18 декабря 10:21

Бережливое производство. Эксперты предложили сделать поликлиники более дружелюбными для пациентов

17 декабря 13:29

Крымский указатель. Россияне выбрали название для моста через Керченский пролив

15 декабря 10:13

Сладости к ЧМ-2018. Тульский пряник могут внести в список нематериального наследия ЮНЕСКО

14 декабря 18:07

Без приписок. Путин считает «навязывание» регионам угрозой для единства страны

12 декабря 07:59

Курс на модернизацию. Порт Владивостока бьет рекорды по грузообороту

12 декабря 07:16

Дотации для лучших. Социально успешным регионам выделили 20 миллиардов

11 декабря 07:43

Теневой труд. С 2015 года шесть миллионов россиян легализовали свой заработок

09 декабря 18:33

Качество покрытия. Дед Мороз впервые перешел по Керченскому мосту

08 декабря 18:13

Начало из прошлого. Новый проспект в Саранске назвали именем Российской Армии

08 декабря 13:23

Изъятые миллиарды. Генпрокурор России назвал сумму ущерба от коррупционных преступлений

07 декабря 07:00

Яблоневый мегаполис. В Карачаево-Черкесии спустя четверть века восстанавливают сады

06 декабря 08:41

Беспрецедентная атака. Сборная РФ официально отстранена от участия в Олимпиаде-2018

05 декабря 18:24

Доступная процедура. Петербургские ученые сделали МРТ безопасной для людей

30 ноября 17:19

Социальное явление. Малый бизнес получит процентную надбавку от Бинбанка при пролонгации депозита

29 ноября 16:15

С возможностью отмены. Алтай, Крым и Кубань утвердили размер курортного сбора

29 ноября 14:53

Автоматическая выгода. Кэшбэк по картам Бинбанка, подключенным к системе «Мир», достигнет 20%

28 ноября 19:35

В интересах детей. В России появятся выплаты за рождение первого ребенка

28 ноября 18:20

Человеческая составляющая. Президент назвал «беспардонным» ущемление интересов родителей

28 ноября 15:03

Работа с бесконечностью. Нижегородский профессор нашел решение "проблем тысячелетия"

28 ноября 13:28

Комфортный уровень. Бинбанк снизил ставки для потребительского кредитования

28 ноября 12:34

Мобильный оборот. Россияне смогут отказаться от наличных денег с 2025 года

27 ноября 15:16

Социальный климат в градусах. Названы самые пьющие и трезвые регионы России

27 ноября 15:07

Большие грязные города. Путин обязал навести порядок с утилизацией отходов

27 ноября 13:27

Сокращение неявок. В Подмосковье робот будет звонить пациентам, напоминать о приеме у врача

26 ноября 12:32

Большое хозяйство. Семья из Чувашии названа «Семьей года»

25 ноября 18:48

Дедушка из Ингушетии. Старейшему россиянину вернули зрение

23 ноября 17:56

РСХБ поддерживает фермерство

23 ноября 18:13

Помощь малому бизнесу. Бинбанк представил доступные кредиты по сниженным ставкам

23 ноября 17:53

К клиенту лицом. Бинбанк занял первое место в рейтинге самых удобных интернет-банков

22 ноября 14:44

Маркировка заграницы. Совет Федерации одобрил закон о СМИ-иноагентах

22 ноября 14:18

Культурная утрата. Память оперного певца Дмитрия Хворостовского увековечат в Москве

21 ноября 17:52

Передача прав. За последние 5 лет сократили 31 тыс. сотрудников ГИБДД

20 ноября 17:50

Не лишние деньги. Пенсионный фонд предупредил россиян о мошенниках со СНИЛС и паспортами

17 ноября 13:34

Футбол с занятий. Студенты вузов городов, принимающих ЧМ-2018, закончат учебный год в мае

17 ноября 13:15

Наказание рублем. Россияне назвали медлительность главной проблемой медицины

17 ноября 12:11

В Грозном при поддержке РСХБ построили крупный тепличный комплекс

17 ноября 12:37

В Подмосковье при поддержке РСХБ строится крупный тепличный комплекс

17 ноября 12:32

В Калужской области при поддержке РСХБ запустили масштабный молочный комплекс

16 ноября 10:45

Увеличение штрафов. Минтруд разработал законопроект о защите прав пожилых людей, детей и инвалидов

16 ноября 08:05

Карликовая звезда. Астрономы обнаружили планету, пригодную для жизни

15 ноября 18:54

Специальное разрешение. Минздрав против возвращения курилок в аэропорты

14 ноября 17:15

Синхронный пуск. Владимир Путин ввел в эксплуатацию электроподстанции в Москве, Самаре и Калининграде