Средства на утренник. Путин пообщается с детьми на ёлке в Кремле

Президент РФ Владимир Путин может вместе с пятью тысячами детей со всей России принять участие в общероссийской новогодней елке в Кремле 26 декабря. В последний раз он принимал участие в утреннике в 2004 году.

О намерении президента как следует повеселиться на празднике рассказали сразу два источника РБК, близких к администрации президента.

«Посещение елки никогда нельзя исключать», — не стал опровергать эту информацию пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По традиции на общеросссийский праздник в Кремле съезжаются дети со всей страны — это лучшие ученики, победители конкурсов и олимпиад, дети из детских домов. В этом году приглашения получили более 5000 детей. Управделами президента, которое занимается организацией праздника, попросило губернаторов «сформировать детские делегации в Кремль и отнестись к этой работе максимально неформально, четко, обеспечить достойное представительство», говорит первый замуправделами президента Николай Аброськин.

По традиции праздник проходит в Государственном Кремлевском дворце, а главная елка страны устанавливается на Соборной площади Кремля. В этом году дерево доставили 17 декабря. Один из источников РБК полагает, что Путин захочет пообщаться с детьми как раз под этой елкой.

За время своего президентства Владимир Путин посещал детские новогодние праздники несколько раз. В 2000 году он поздравил детей-сирот во владимирском Доме творчества, в 2003 году пришел на Кремлевскую елку, но общался с детьми только в фойе. В 2004 году на детском празднике президент объявил о возвращении традиции «больших каникул». Спустя год президент пообщался с участниками новогоднего праздника в Стрельне, пригласив их в свой кабинет в Константиновском дворце.

Еще одна новогодняя елка будет организована в Кремле для взрослых — общественников, политиков, деятелей культуры, членов президентских советов, военачальников, членов правительства и администрации президента. В этом году праздник обойдется в 15,6 миллиона рублей, пишет «Собеседник» со ссылкой на документы Управделами президента. Еще 6,4 миллиона будет потрачено на подарки от главы государства — заварочные чайники «Москва» по 7550 рублей за штуку.

Отметим, в этом году президент РФ принял участие сразу в нескольких мероприятиях, касающихся детей и молодежи. В мае он встречался с руководителями крупнейших отечественных мультипликационных студий, в День России вручил паспорта талантливым школьникам, 21 июня провел встречу с классными руководителями выпускников. Также летом состоялась детская «прямая линия» президента, после которой Путин побывал в «Артеке», а также провел в Ярославле открытый урок.

В сентябре глава государства посетил несколько мероприятий Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, а в декабре посетил Всероссийский форум добровольцев в Москве.

Владимир Путин делает ставку на имиджевое позиционирование: нам предлагается человечный президент, имеющий общие ценности с большинством россиян, говорит политолог Константин Калачев. Избирателям важнее любовь к детям, чем нелюбовь к Америке, важна самоидентификация: Путин такой же, как мы, рассуждает эксперт. Дети и здоровье, по его словам, — это то, что волнует людей больше всего.