Улыбка космонавта. Россияне отметили День космонавтики особыми акциями

Общественные объединения, музейные комплексы и культурные центры организовали празднование Дня космонавтики в регионах России. Так, волонтеры предложили жителям Ивановской области повторить улыбку первого космонавта и запечатлеть это на фотографиях, книгу «Дорога в космос» презентовали в Киржаче под Владимиром, где тренировались командиры первых «Востоков», а в Ханты-Мансийске подготовили видеооткрытку для Роскосмоса.

День космонавтики появился в отечественном календаре в 1962 году. Его предложил ввести второй летчик-космонавт СССР Герман Титов, и Президиум Верховного Совета одобрил эту инициативу. В современной России День космонавтики празднуют в соответствии с федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России». В этот же день, 12 апреля, отмечается Всемирный день авиации и космонавтики.

Фестиваль «108 минут», названный по количеству времени, проведенным первым космонавтом на орбите, открылся на его малой родине в городе Гагарин (до 1968 года город Гжатск) Смоленской области, площадками проведения стали мемориальный комплекс и Музей первого полета, сообщает ТАСС. Начался фестиваль с детской интеллектуально-игровой эстафеты «Гагаринские старты», ее участники ответили на вопросы, связанные с биографией Гагарина, бытом и укладом его семьи, с историей полета. Изюминкой стартов стало знакомство современных школьников и играми, которыми будущий космонавт и его сверстники были увлечены в детстве — чиж, городки и другими.

В музее первого полета в четверг открылась выставка «Три дня из жизни Гагарина», где представлены редкие фотографии, архивные документы и личные вещи космонавта. Там же проходит фестиваль бардовской песни «Космоса звучащая струна», в котором участвуют коллективы, авторы- исполнители из Смоленской и Московской областей.

Презентация детской книги «Дорога в космос» в четверг состоялась в городе Киржаче Владимирской области, недалеко от которого первые космонавты проходили летно-парашютную подготовку, а в 1968 году в авиакатастрофе погиб Юрий Гагарин, передает ТАСС.

«На одном из собраний, по легенде, Юрий Гагарин сказал, что “дорога в космос лежит через Киржач”. Действительно, командиры первых “Востоков” проходили здесь летно- парашютную подготовку, тренировались подолгу, здесь же погиб Гагарин. Об этих событиях я в иносказательной форме попытался рассказать детям в своей новой книге», — сказал ТАСС ее автор Евгений Федотов.

Книга стала двенадцатой в цикле «Сказания о земле Киржачской», главный герой которого — белый совенок, символ Киржача, путешествует по городу и знакомится с его легендами, историей и традициями.

«Это самая тяжелая сказка цикла, потому что здесь, с одной стороны, надо было дать исторический контекст и не уйти в мистификацию, потому что в книге рассказывается о великих людях и серьезных вещах», — добавил Федоров.

В Культурно-просветительском центре им. Терешковой в Ярославле в День космонавтики открылась выставка «Земля плоская: миф или реальность?». Художники Павел Шиханов и Елизавета Дыгданова в своих работах попытались переосмыслить древние теории о «плоскостности» Земли, а также взглянуть на них из будущего, отметили в пресс-службе центра.

Ханты-Мансийского автономном округе в честь Дня космонавтики организовали сразу две акции. Жители Югры делятся своей любовью к региону, выкладывая в социальных сетях пост с хэштегом #ЮграТыПростоКосмос, а также с помощью видеообращений поздравляют своего земляка Сергея Рыжикова — российского космонавта-испытателя отряда космонавтов Роскосмоса, а вместе с ним и всех космонавтов России.

Участником этой акции уже стала губернатор округа Наталья Комарова. В своей видеооткрытке она подчеркнула, что полет Рыжикова — значимое событие для Югры, поскольку он состоялся в 2016 году — в год первого запуска космической ракеты с нового российского космодрома «Восточный».

Организаторы акции объединят все поздравления в одну видеооткрытку и отправят ее в Роскосмос.

В Иванове и нескольких районах области региональное отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» дало старт акции «Улыбка Гагарина». Волонтеры предложили жителям вспомнить о первом полете человека в космос, улыбнуться как Гагарин и сделать яркие фотографии. Их можно выкладывать в социальных сетях, там же размещать фото-коллажи с улыбающимся Юрием Гагариным.

«Каждый участник акции получит листовку с информацией о достижениях России в космосе и о современных космонавтах», — сказали в пресс-службе правительства региона.

На тульском заводе «Октава», входящем в структуру ГК «Ростех», ко Дню космонавтики обновили экспозиция музея микрофонов — ее главным экспонатом стала модель ДЭМШ (динамический электромагнитный микрофон шлема), в который Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года сказал свое знаменитое «Поехали!». Эта единичная разработка, 57 лет назад отправленная в космос, не снята с выпуска до сих пор, ежегодно на рынок поставляется до 20 тыс. штук в год.

«Во времена, когда Гагарин отправился в космос, вариант, что космический корабль СССР будет оснащен техникой иностранного производства, нельзя себе даже представить. А у модели ДЭМШ не было аналогов ни по размерам, ни по техническим характеристикам», — сказал ТАСС один из старейших сотрудников предприятия, инженер-метролог Валерий Камышников.

Также, ко Дню космонавтики приурочили встречу коллектива «Октавы» с известным певцом и музыкантом Дмитрием Маликовым. «17 апреля он не только ознакомится с производством, посетит музей, но попробует себя в роли сборщика микрофона ДЭМШ», — сказал генеральный директор предприятия Александр Веселов.