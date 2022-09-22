Титул «Мисс Россия-2018» получила 18-летняя Юлия Полячихина из Чувашии. Финал прошел накануне вечером в Барвихе, сообщается на сайте конкурса.

За победу девушка получила корону из белого золота, отделанную бриллиантами, рубинами, сапфирами и жемчугом, а также автомобиль и 3 млн рублей.

Обладательница титула «Мисс Россия» представит страну на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

Титул первой вице-мисс получила представительница Белгорода Виолетта Тюркина, а второй вице-мисс стала Наталья Строева из Якутии. Их награда — гранты на обучение в любом высшем учебном заведении России.

В номинации «Народный выбор», победительница которой определяется интернет-голосованием, выиграла Норгьянма Монгуш из Тывы.

«Мисс Россия 2018» занимается фитнес-аэробикой. В детстве состояла в сборной Чувашской Республики. Также Юлия работает моделью.

Всего в конкурсе приняли участие 50 девушек со всей страны.