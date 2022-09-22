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Общество > Развлечения

Новый вид туризма. Реконструкция битвы за Кавказ собрала более 2 тысяч участников

Ставрополь
12 мая, 19:47
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Свыше 2 тыс. человек приняли участие в первом на Ставрополье полномасштабном фестивале исторической реконструкции «Битва за Кавказ», состоявшемся в субботу в городе Лермонтове. Интерактивные площадки фестиваля развернулись на восточной окраине города, передает ТАСС.

«Битва за Кавказ стала очень важным этапом Великой Отечественной. Немцы рвались, чтобы захватить нефть Грозного и Баку, но наши предки 75 лет назад отстояли свой край, немцев не пустили дальше Эльхотовских Ворот», — напомнил присутствовавшим на открытии военный комиссар Пятигорска, Лермонтова, Ессентуков и Кисловодска Валерий Гусоев.

Проект фестиваля реконструкции, победивший на Всероссийском конкурсе молодежных проектов Росмолодежи, приурочен к празднованию Дня Победы и 75-й годовщины освобождения Кавказа. Его автор Юлиана Важничия в 2017 году представила его на Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук».

Участниками реконструкции стали военно-исторические клубы Пятигорска, Ставрополя, гости из соседних регионов, отметил на открытии глава города Лермонтова Евгений Нуйкин.

«Очень радует, что сегодня с нами в этом событии участвует много жителей и гостей нашего города. Сегодня с нами воронежцы, астраханцы, волгоградцы и другие ребята, которые передают молодому поколению память о войне в такой зрелищной и запоминающейся форме», — сказал он.

По сценарию реконструкции, немецко-фашистские войска отступают в сторону Ростова-на-Дону, передает ТАСС. Группа гитлеровских союзников и коллаборационистов решает устроить привал, но сталкивается с моторазведкой Красной Армии.

Реконструктор Сергей Коновалов из пятигорского клуба «Сталинград» более 13 лет занимается воссозданием военной истории. В сегодняшней реконструкции он надел форму штабс-ефрейтора вермахта. «Кто наденет советскую форму, кто немецкую, чаще всего определяем жребием, почти у всех [наших реконструкторов] есть оба комплекта. Такая масштабная реконструкция проходит у нас впервые; приехали ребята из Ростова, Майкопа, из Адыгеи, Краснодара, Армавира — порядка 60 участников», — сказал он.

Для участников и гостей фестиваля открыли интерактивные площадки, выставку современных образцов боевой техники и оружия, организовали угощение с полевой кухней. Состоялись показательные выступления военнослужащих российской армии и Росгвардии, большой концерт дал ансамбль Культурного центра краевого ГУ МВД.

«Такие мероприятия — это большой задел на развитие нового вида туризма — событийного. Министерство будет поддерживать их проведение и помогать в организации», — пообещал министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Александр Трухачев.

Битва за Кавказ длилась с 25 июля 1942 по 9 октября 1943 года. Среди важнейших этапов историки выделяют наступление гитлеровцев с 25 июля по 31 декабря 1942 года и контрнаступление Красной Армии, которое продлилось с 1 января по 9 октября 1943 года. Протяженность линии фронта в ходе сражения составляла 1 тыс. км, глубина — 800 км, потери советских войск на Кавказе превысили 1 млн человек.

Автор

Олег Корин

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