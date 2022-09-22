Доходы ЧМ. Футбольные болельщики потратили в Москве почти 100 млрд рублей

Около 4 миллионов человек, посетивших Москву во время чемпионата мира по футболу, потратили в столице более 96,5 миллиарда рублей, сообщается в материалах Московского урбанистического форума. Дополнительные доходы московского бюджета от ЧМ составили 13,2 миллиарда рублей, передает ТАСС.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о быстрой окупаемости затрат города на проведение мундиаля.

«Что касается затрат на спортивную инфраструктуру, то для чемпионата мира по футболу мы не готовили город специально, единственное — стадион “Лужники”, который был переделан под стандарты FIFA. Он стоит 25 миллиардов рублей. Но в любом случае, даже эти затраты наполовину окупились за месяц», — сказал мэр (цитата по «Интерфаксу»).

Предварительные доходы от проведения чемпионата подсчитали и в некоторых других городах. Гости столицы Татарстана Казани потратили 11,2 миллиарда рублей, что в шесть раз больше аналогичного прошлогоднего периода. В среднем каждый турист оставлял в Казани около 37 тысяч рублей, включая питание, проживание и различные покупки.

Дополнительный доход бизнесменов в Нижегородской области приблизился к 10 миллиардам рублей, а в целом чемпионат, по оценке регионального правительства, обеспечит до 1% роста валового регионального продукта. По подсчетам американского консалтингового агентства McKinsey, чистый заработок России на ЧМ составит 184 миллиарда рублей. При этом подготовка России к чемпионату обошлась в 883 миллиарда рублей.

Ранее ВТБ подсчитал, что во время группового этапа ЧМ болельщики потратили около 17 миллиардов рублей. Среди городов по объему трат лидировала Москва (16,2 млрд руб.), вторым с большим отрывом стал Екатеринбург (211 млн руб.), на третьем месте — Казань (146 млн руб.).

Еще до чемпионата участники рынка прогнозировали, что каждый из иностранных болельщиков пробудет в России в среднем несколько дней и потратит от 500 до 3 тысяч долларов. Из этой суммы до 40% должно было уйти на покупку символики чемпионата, а примерно треть — на еду.

«Гости из Великобритании, Германии и Японии тратят $1-2 тыс., из Республики Корея — $0,5 — 2 тыс., из Китая — $2-3 тыс. По данным Всемирной туристской организации, на питание приходится около 30% общих затрат туриста в поездке», — отметил ранее в беседе с ТАСС глава Ростуризма.

По предварительным данным Минкомсвязи, болельщики заказали более 1,8 миллиона Fan ID. Больше всего паспортов болельщиков пришлось на граждан России — 980 тысяч, на втором и третьем местах — граждане Китая (67 тысяч) и США (52 тысячи), чьи сборные даже не пробились на чемпионат мира. Мексиканцы получили 44 тысячи Fan ID, граждане Аргентины — 37 тысяч, Бразилии — 35 тысяч, Великобритании — 31 тысячу, Колумбии и Германии — по 30 тысяч, Перу — 27 тысяч.