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Общество > Развлечения

Доступная категория. На Камчатке будут развивать недорогой туризм

20 августа, 14:32
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Правительство Камчатского края совместно с туроператорами намерено развивать недорогие недельные пакетные туры для туристов; по замыслу организаторов, стоимость такого тура не превысит 35 тыс. рублей. Таким образом, Камчатка станет доступной для разных категорий туристов, сообщил журналистам в понедельник вице-губернатор Алексей Войтов.

«Пакетные туры стоимостью 35 тыс. рублей за неделю будут реализовываться вне высокого сезона, который наступает весной и летом. Нам важно сохранить турпоток зимой и в межсезонье. Недельный тур будет доступен даже для туристов со средним достатком», — сказал Войтов.

Билеты на Камчатку и обратно в это время обойдутся туристу еще в 22,5 тыс. рублей, передает ТАСС. По словам Войтова, такие туры призваны развенчать миф о том, что туризм на Камчатке развит только для VIP-клиентов.

В зимний период туристам будет доступен событийный туризм, который развивают региональные власти. Некоторые мероприятия проходят именно зимой, в частности, традиционная краевая гонка на собачьих упряжках «Берингия».

Автор

Олег Корин

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