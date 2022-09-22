Осознанный выбор. В 35 регионах России отметят День качества

Мероприятия, посвященные контролю за качеством продукции, пройдут в течение недели в 35 регионах России, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

«Идею праздника уже поддержали сотни федеральных и региональных брендов, которые в течение недели будут проводить по всей стране дегустации, мастер-классы, лекции и экскурсии, запустят акции и скидки на лучшие продукты. А при содействии региональных властей в 35 субъектах пройдут мастер-классы, выставки и лекции», — говорится в сообщении министерства.

Традиция проводить День качества появилась в 1990 году, сообщает ТАСС. Он отмечается во второй четверг ноября.

«Качество отдельных товаров потребительского рынка и качество жизни в целом — это важные социальные вопросы, к которым необходимо привлекать внимание. Регулярное информирование граждан о составе и характеристиках товаров и услуг помогает развивать культуру потребления и формирует привычку совершать в магазине осознанный выбор, находя оптимальные для каждого конкретного покупателя решения», — приводит пресс-служба ведомства слова министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

В 2018 году федеральные и региональные торговые сети будут выделять лучшие товары в магазине специальными ценниками, запустят новые программы лояльности и предоставят скидки на товары, отмеченные государственным знаком качества. Участниками акции станут такие сети, как «Ашан», «Глобус», члены «Альянса региональных ритейлеров», добавляют в Минпромторге.