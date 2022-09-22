23 ноября

Новых
статей
0
Выберите раздел ↓
Общество > Развлечения

Новогодний старт. День рождения Деда Мороза в Великом Устюге отметили более 5 тыс. гостей

Вологда
18 ноября, 19:44
3
голоса

Понравился материал?
нажми ↓

Было интересно!

Главный волшебник страны, российский Дед Мороз отметил день рождения в своей вотчине в Великом Устюге Вологодской области. К нему прибыли с поздравлениями более 5 тыс. гостей со всей страны, в том числе многочисленные сказочные персонажи. Кульминацией действа стало зажжение огней на первой новогодней елке России и старт новогоднего сезона.

«С этой минуты добрая новогодняя сказка поселится в каждой семье. Объявляю официальный переход на зимнее время, пора готовиться к Новому году. Самое главное для меня теперь — исполнить все ваши сокровенные и заветные мечты. У кого-то они маленькие, а у кого-то большие», — сказал Дед Мороз после того, как огромную ель перед его теремом озарили огни.

На праздник к волшебнику приехал и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, передает ТАСС. Он отметил, что 20 лет назад на месте вотчины стоял глухой лес, когда Дед Мороз принял решение поселиться здесь и построил свой сказочный терем. Появилась сказочная тропа Деда Мороза, оранжерея, новые объекты показа, мастерские, и за эти 20 лет вотчину посетили 3 млн детей.

«А знаете ли вы, сколько ребятишек живет по всей стране — больше 27 млн. И чтобы все дети России смогли приехать сюда, мы приняли решение в два раза увеличить площадь вотчины Деда Мороза — с 42 до 90 гектаров, — вдвое увеличить площадь зоопарка, чтобы рядом жили все самые известные зверушки мира. Приняли решение построить новый аэропорт, удлинить взлетно-посадочную полосу, и через полтора года сюда полетят самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга и всех крупных городов нашей великой России. Дорогой Дедушка Мороз, желаем, чтобы вы здесь жили долго и счастливо, чтобы к вам приезжали дети», — сказал губернатор.

Он вручил имениннику сертификат на новое светомузыкальное оснащение терема, который скоро «будет светиться круглый год».

«Конечно, самый лучший подарок для меня — весть, что сюда смогут добраться из разных уголков нашего необъятного мира», — поблагодарил волшебник.

Как рассказала ТАСС пресс-секретарь Дома Деда Мороза Любовь Якимова, поздравить волшебника прибыли его сказочные друзья: Баба Яга из Кукобоя Ярославской области, Девица Метелица из Вятских Полян Кировской области, Тол Бабай из Шаркана (Удмуртия), Матушка Зима из Яренска (Архангельская область), Чисхаан из Якутии, Паккайне из Карелии, Берендей, ямальский Ямал Ири, костромская Снегурочка, Кыш Бабай из Татарстана и многие другие. Сразу после церемонии зажжения огней на елке волшебник отправился вместе со сказочными персонажами на праздничное представление в Великий Устюг. А затем он продолжит предновогоднее путешествие по стране, побывает в 22 городах.

В 2018 году проект «Великий Устюг — родина Деда Мороза» стал официальным участником межрегионального туристского проекта «Серебряное ожерелье России», получив государственный статус и почетный знак. Сейчас в вотчине, которая расположена в деревне Морозовица около Великого Устюга, действуют двухэтажный терем Деда Мороза, Тропа сказок, зимний сад, зоосад — филиал Московского зоопарка, детский контактный зоопарк, лечебно-оздоровительный комплекс, гостиница, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, каскад прудов, пасека Деда Мороза, его ледник и кузница. В Великом Устюге успешно функционируют городская резиденция Деда Мороза, его почта и Дом моды.

Постоянное «жилье» Дед Мороз получил в Великом Устюге в 1999 году, позже, в 2005-м его резиденция появилась и в московском парке Кузьминки-Люблино.

Автор

Олег Корин

Новое на сайте

Не уголовное преступление. Глава Минздрава назвала врачебную ошибку добровольным заблуждением
Новая статья

20 ноября

Не уголовное преступление. Глава Минздрава назвала врачебную ошибку добровольным заблуждением

Региональная особенность. Зарплаты в России в 2019 году вырастут на 4-6%
Новая статья

Региональная особенность. Зарплаты в России в 2019 году вырастут на 4-6%

Против опухолей. В России на 30% может подорожать колбаса
Новая статья

Против опухолей. В России на 30% может подорожать колбаса

Деньги утекают. Путин назвал систему льготного обеспечения лекарствами малопродуктивной
Новая статья

Деньги утекают. Путин назвал систему льготного обеспечения лекарствами малопродуктивной

Вольный заплыв. В Севастополе открылся зимний купальный сезон
Новая статья

Вольный заплыв. В Севастополе открылся зимний купальный сезон

Читать все статьи →

Материалы из раздела

Газовая экспедиция. Средневековые артефакты обнаружили на месте строительства завода в Приамурье

14 ноября 2018

Газовая экспедиция. Средневековые артефакты обнаружили на месте строительства завода в Приамурье

Осознанный выбор. В 35 регионах России отметят День качества

08 ноября 2018

Осознанный выбор. В 35 регионах России отметят День качества

Долги по ЖКХ. В регионах могут быть перебои с отоплением зимой

07 ноября 2018

Долги по ЖКХ. В регионах могут быть перебои с отоплением зимой

Полевая кухня. В День народного единства в России прошло около 2 тыс мероприятий

05 ноября 2018

Полевая кухня. В День народного единства в России прошло около 2 тыс мероприятий

20 ноября 12:14

Региональная особенность. Зарплаты в России в 2019 году вырастут на 4-6%

20 ноября 10:34

Не уголовное преступление. Глава Минздрава назвала врачебную ошибку добровольным заблуждением

19 ноября 06:27

Против опухолей. В России на 30% может подорожать колбаса

18 ноября 19:44

Новогодний старт. День рождения Деда Мороза в Великом Устюге отметили более 5 тыс. гостей

17 ноября 22:53

Вольный заплыв. В Севастополе открылся зимний купальный сезон

16 ноября 18:27

Деньги утекают. Путин назвал систему льготного обеспечения лекарствами малопродуктивной

16 ноября 13:11

Культурные доходы. Петергоф признан самым посещаемым музеем в России

15 ноября 18:03

Эксперимент для самозанятых. В 4 регионах введут налог на профессиональный доход

15 ноября 13:04

Идеальное покрытие. В Тюмени самые лучшие дороги в России

14 ноября 12:51

Газовая экспедиция. Средневековые артефакты обнаружили на месте строительства завода в Приамурье

08 ноября 10:14

Осознанный выбор. В 35 регионах России отметят День качества

07 ноября 18:41

Долги по ЖКХ. В регионах могут быть перебои с отоплением зимой

06 ноября 16:51

Единовременная помощь. Пострадавшим от непогоды на Кубани выплатили более 345 млн рублей

05 ноября 08:12

Полевая кухня. В День народного единства в России прошло около 2 тыс мероприятий

31 октября 18:24

День памяти. В Новосибирске прошли митинги против установки памятника Сталину

31 октября 16:15

Добровольное переселение. Путин подписал новую концепцию миграционной политики до 2025 года

30 октября 20:34

Комфортные территории. Ярославские депутаты предложили объявить 2020 год в России годом села

30 октября 18:44

В поисках сверхъестественного. Севастопольский мыс вошел в топ-5 мистических мест России

29 октября 07:15

В пользу еды. Россияне стали больше экономить на одежде и развлечениях

28 октября 13:56

Недолгое тепло. Ливни и подтопления на Кубани сменило «бабье лето»

28 октября 10:04

Массовая ликвидация. В регионах России за сутки потушили пожары на площади более 1,4 тыс. га

23 октября 08:02

Единые данные. Сахалинская область лидирует в интернет-переписи

22 октября 16:37

Бесперебойная вода. На восток Крыма проложат новый водовод

22 октября 14:39

Бюджетные траты. Губернатор Тюменской области разрешил покупки госслужащим по рангам

21 октября 19:33

Обновление биллинга. Фонд Typhoon закрыл самую крупную сделку на it-рынке в России в 2018 году

20 октября 07:56

Разрешение на въезд. США ради космоса вывели Рогозина из-под санкций

19 октября 16:37

По выбору родственников. Керченского стрелка могут похоронить там же, где и его жертвы

19 октября 14:50

Спасибо за пенсию. Новосибирский министр получил в подарок веревку и мыло

18 октября 20:09

Потенциал зарплаты. Чувашия потратит 75 млн рублей на производительность труда

12 октября 12:45

Рейтинг аренды. Самое дешевое съемное жилье в Магнитогорске, Чебоксарах и Курске

12 октября 12:36

Диетическое меню. Саратовский министр доказала, что можно жить на 3,5 тыс рублей

12 октября 12:27

Трагедия на «Волге». В Чувашии из-за страшной аварии погибли 12 человек

05 октября 08:22

Бюджет распланирован. Треть россиян не одобряет длинные новогодние каникулы

04 октября 20:11

Изменения снабжения. В российской армии переименовали, но сохранили шапки-ушанки

04 октября 19:34

Максимальный платеж. В регионах по-разному выросли цены на ЖКХ

01 октября 05:10

Профилактика заболеваний. Годными к службе в армии признаны 80% российских призывников

30 сентября 20:52

Дешевые перевозки. С 1 октября Крымский мост открыт для большегрузов

29 сентября 14:30

Сетевые программы. Индивидуальное обучение станет будущим российского образования

28 сентября 20:44

Здоровая власть. Молодежные советы будут бороться с наркоманией в Псковской области

27 сентября 22:34

Соединяя Европу и Китай. В Оренбургской области открылась автодорога за 4 млрд рублей

27 сентября 20:44

Электронный паспорт. В России ввели новые правила регистрации автотранспорта

26 сентября 10:36

Резервный вывоз. В Челябинске введен режим ЧС из-за скопившегося мусора

25 сентября 08:55

Годы ожидания. Краснодар стал 16-м в России городом-миллионником

25 сентября 08:49

Мир роботов. Аналитик рассказал, какие профессии перестанут быть востребованными

24 сентября 14:05

Курс на оздоровление. В России могут повысить возраст для покупки алкогольной продукции

24 сентября 13:51

Радушное гостеприимство. Медведев назвал кулинарные традиции самым простым способом знакомства

24 сентября 13:36

Поддерживая демографию. Правительство готовит новый пакет мер по борьбе с бедностью

22 сентября 04:59

Безвредные дозы. Доля трезвенников в России выросла до 40%