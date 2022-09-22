Новогодний старт. День рождения Деда Мороза в Великом Устюге отметили более 5 тыс. гостей

Главный волшебник страны, российский Дед Мороз отметил день рождения в своей вотчине в Великом Устюге Вологодской области. К нему прибыли с поздравлениями более 5 тыс. гостей со всей страны, в том числе многочисленные сказочные персонажи. Кульминацией действа стало зажжение огней на первой новогодней елке России и старт новогоднего сезона.

«С этой минуты добрая новогодняя сказка поселится в каждой семье. Объявляю официальный переход на зимнее время, пора готовиться к Новому году. Самое главное для меня теперь — исполнить все ваши сокровенные и заветные мечты. У кого-то они маленькие, а у кого-то большие», — сказал Дед Мороз после того, как огромную ель перед его теремом озарили огни.

На праздник к волшебнику приехал и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, передает ТАСС. Он отметил, что 20 лет назад на месте вотчины стоял глухой лес, когда Дед Мороз принял решение поселиться здесь и построил свой сказочный терем. Появилась сказочная тропа Деда Мороза, оранжерея, новые объекты показа, мастерские, и за эти 20 лет вотчину посетили 3 млн детей.

«А знаете ли вы, сколько ребятишек живет по всей стране — больше 27 млн. И чтобы все дети России смогли приехать сюда, мы приняли решение в два раза увеличить площадь вотчины Деда Мороза — с 42 до 90 гектаров, — вдвое увеличить площадь зоопарка, чтобы рядом жили все самые известные зверушки мира. Приняли решение построить новый аэропорт, удлинить взлетно-посадочную полосу, и через полтора года сюда полетят самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга и всех крупных городов нашей великой России. Дорогой Дедушка Мороз, желаем, чтобы вы здесь жили долго и счастливо, чтобы к вам приезжали дети», — сказал губернатор.

Он вручил имениннику сертификат на новое светомузыкальное оснащение терема, который скоро «будет светиться круглый год».

«Конечно, самый лучший подарок для меня — весть, что сюда смогут добраться из разных уголков нашего необъятного мира», — поблагодарил волшебник.

Как рассказала ТАСС пресс-секретарь Дома Деда Мороза Любовь Якимова, поздравить волшебника прибыли его сказочные друзья: Баба Яга из Кукобоя Ярославской области, Девица Метелица из Вятских Полян Кировской области, Тол Бабай из Шаркана (Удмуртия), Матушка Зима из Яренска (Архангельская область), Чисхаан из Якутии, Паккайне из Карелии, Берендей, ямальский Ямал Ири, костромская Снегурочка, Кыш Бабай из Татарстана и многие другие. Сразу после церемонии зажжения огней на елке волшебник отправился вместе со сказочными персонажами на праздничное представление в Великий Устюг. А затем он продолжит предновогоднее путешествие по стране, побывает в 22 городах.

В 2018 году проект «Великий Устюг — родина Деда Мороза» стал официальным участником межрегионального туристского проекта «Серебряное ожерелье России», получив государственный статус и почетный знак. Сейчас в вотчине, которая расположена в деревне Морозовица около Великого Устюга, действуют двухэтажный терем Деда Мороза, Тропа сказок, зимний сад, зоосад — филиал Московского зоопарка, детский контактный зоопарк, лечебно-оздоровительный комплекс, гостиница, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, каскад прудов, пасека Деда Мороза, его ледник и кузница. В Великом Устюге успешно функционируют городская резиденция Деда Мороза, его почта и Дом моды.

Постоянное «жилье» Дед Мороз получил в Великом Устюге в 1999 году, позже, в 2005-м его резиденция появилась и в московском парке Кузьминки-Люблино.