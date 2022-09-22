Экспедиция Минобороны. В Керченском проливе нашли немецкий торпедный катер 1943 года

Экспедиция Минобороны РФ нашла у южного входа в Керченский пролив немецкий торпедный катер S-102, подорвавшийся на мине летом 1943 года, об этом сообщил руководитель экспедиции Андрей Таранов.

Обломки найдены экспедицией на глубине 16 метров. С затонувшего объекта подняты орудие Flak 28 (40 мм), винты и фрагменты катера, представляющие историческую ценность, передает ТАСС.

Кроме того, в ближайшее время специалисты приступят к подъему с глубины в пять-шесть метров советского штурмовика Ил-2, сбитого 8 ноября 1943 года, когда его пилотировал Герой Советского Союза Юсуп Акаев.

Как сообщалось ранее, морская экспедиция Минобороны с участием Поискового движения России и Российского военно-исторического общества, проходит с 21 по 29 июля. Она работает в районах Качи, Евпатории, Феодосии, а также в Керченском проливе.