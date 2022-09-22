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Общество > Происшествия

Японские следы. На Курилах нашли древний буддийский камень

10 октября, 16:16
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Научные сотрудники заповедника «Курильский» во время зоологической экспедиции на одном из небольших островов Малой Курильской гряды — острове Юрий — обнаружили древний буддийский камень с высеченными на нем иероглифами.

Памятник располагается на склоне сопки южной части бухты Широкая и обращен к Тихому океану, сообщает ИА «Дейта». Высота камня — 180 сантиметров, ширина — 50 сантиметров. На его «лицевой» части, смотрящей в сторону океана, нанесены пять иероглифов.

Сотрудники предположили, что найденный камень был установлен поселенцами на острове Юрий в конце XIX — начале XX веков, когда на островах Малой Курильской гряды появились постоянные жители.

По словам доктора Сейджи Морита, этот камень является частью погребального ритуала. Он сообщил, что надпись на камне представлена тремя группами иероглифов: «лошадь», «голова», «богиня-ботхисаттва Каннон», а все вместе — панихида по лошади времен эпохи Эдо (старое название Токио), отмечает портал ИА Sakh.com. Эта эпоха длилась с 1603 по 1867 годы, когда в Японии правила династия клана Токугава. В то время лошадь считалась священным животным.

По мнению сотрудников заповедника, историко-археологическая ценность находки бесспорна и памятный камень требует охраны.

В Японии и по сей день сохранилось множество камней, посвященных буддийской богине Бато-Каннон, или Богине Милосердия, которая обычно изображается с головой лошади. Ее считают одной из самых популярных божеств японской мифологии: по преданиям, она способна освобождать любое животное от опасности и символизирует бесконечное сострадание.

Как отмечается на сайте заповедника, Каннон-с-Головой-Лошади наиболее популярна среди японских крестьян и сельских торговцев. Это богиня, которой крестьяне возносят молитвы о здоровье и безопасности своих лошадей и скота. Считается, что Бато-Каннон не только защищает бессловесных животных, особенно тех, что работают на благо человека, но и заботится об их душах, даруя после смерти более легкую и счастливую жизнь, чем та, что они проживают на земле.

Автор

Олег Корин

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