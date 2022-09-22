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Общество > Происшествия

Миллионы лет. На Байкале нашли кость древнего попугая

27 октября, 11:12
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Кость попугая, жившего в Сибири в эпоху раннего миоцена (16-23 миллиона лет назад), нашли в Тагайской бухте на острове Ольхон на озере Байкал. Об этом рассказал автор уникальной находки Никита Зеленков, заведующий кабинетом палеорнитологии Палеонтологического института Российской академии наук в статье, опубликованной в авторитетном британском научной журнале Biology Letters.

Это первая подобная находка в этих краях. Найденная маленькая кость стопы птицы — цевка — датируется возрастом 16-18 млн лет. Находка позволила ученому предположить, что в те времена попугаи населяли территорию современной Евразии, включая Сибирь, при том что сейчас эти птицы живут исключительно в субтропических и тропических районах нашей планеты.

Кость обломана со всех концов, но она несомненно принадлежит попугаю, рассказал палеонтолог порталу «Медуза». По его словам, в эпоху миоцена в Сибири фауна была похожа на европейскую.

В Европе тогда жили попугаи; я предполагаю, что и в Азии тоже могли. Но находок не было — и это первое прямое доказательство. Думаю, этот попугай — близкий родственник европейских, по-видимому, вся лесная зона от Европы до Байкала тогда населялась одними и теми же животными, предположил Зеленков.

Когда именно была сделана находка — определить непросто. Зеленков рассказал, что ученые занимаются поисками и сбором останков древных животных на Ольхоне с 2010 года по одному месяцу в год, как правило в июле.

Ученый предполагает, что в ту эпоху в Сибири климат был теплым, и вместе с попугаями там жили носороги, змееголовые рыбы, которые живут только в теплой воде, или, например, халикотерии — нечто среднее между лошадью, жирафом и большим ленивцем. Он отметил, что миллионы лет назад в Сибири также жили носороги и бегемоты, множество представителей семейства кошачьих, грызуны и пернатые, судя по найденным ранее останкам.

Автор

Олег Корин

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