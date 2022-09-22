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Общество > Происшествия

Стратегические объекты. Жители Хакасии засняли на видеорегистраторы падение метеорита

06 декабря, 19:12
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Жители Хакасии засняли падение метеорита на камеру видеорегистратора. В Сети появилось несколько записей, на которых запечатлен пролетающий космический объект.

Ранее в пресс-службе регионального МЧС подтвердили, что в небе над южными районами республики (неподалеку от Саяно-Шушенской ГЭС) было замечено необычное свечение. В ведомстве предполагают, что это был метеорит.

В свою очередь, власти республики заявили, что небесное тело могло упасть в районе долины Бабик, под Саяногорском. Вопрос находится на контроле руководителя региона, а на предполагаемое место падения космического объекта уже выехали специалисты, так как возле Саяногорска расположены несколько стратегических объектов, передает «Российская газета»

Между тем, по данным спасателей, Саяно-Шушенская, Маинская ГЭС и заводы РУСАЛа, находящиеся в этом районе работают в штатном режиме, повреждений не обнаружено.

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Автор

Олег Корин

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