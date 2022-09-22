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Общество > Происшествия

Игры с огнем. Тамбовские школьники сожгли историческое здание

30 января, 13:55
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В районном поселке Умет Тамбовской области полностью сгорела железнодорожная станция, к пожару могут быть причастны двое местных подростков.

Накануне вечером двое 13-летних школьников зашли на станцию погреться, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного управления МВД. В это время там не было никого, кроме кассирши.

Школьники решили поджечь пластиковые стаканчики. Затем потушили и ушли. Однако тлевший пластик вновь загорелся. В итоге из-за неосторожного обращения с огнем произошел пожар. Подростков установили благодаря камерам видеонаблюдения, рассказали в пресс-службе.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону, информация о возгорании поступила в 16.42 от кассирши, которая почувствовала запах дыма. На место происшествия прибыли три отделения пожарной части N34, два отделения пожарной части N18, а также пожарный поезд.

Спасти старое деревянное здание станции не удалось. В результате пожара оно сгорело полностью. Пострадавших нет, добавляет пресс-служба.

Отметим, в мае прошлого года школьники младших классов сожгли в двух городах Челябинской области шесть легковых автомобилей и пристройку к кафе.

Рабочий поселок Умет, административный центр Уметского района, возник во второй половине XIX века как станция Тамбовско-Саратовской железной дороги. Здание вокзала было первой и наиболее примечательной постройкой поселка.

Автор

Олег Корин

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