Безопасность хозяйства. За кражу электроэнергии смогут сажать на 6 лет

До шести лет лишения свободы может грозить за кражу электроэнергии у государства. Такие поправки направлены для получения отзыва в правительство и Верховный суд РФ. Поправки в Уголовный кодекс РФ предложили депутаты Госдумы от «Единой России» Михаил Старшинов и Гаджимет Сафаралиев.

Сейчас уголовные санкции предусмотрены только за воровство из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода. К этим же деяниям должна быть приравнена кража из объекта электросетевого хозяйства, пояснил журналистам Старшинов. Это позволит устранить имеющийся правовой пробел.

В последнее время случаи кражи электроэнергии участились, объясняют авторы. Это не только приводит к значительным убыткам электрокомпаний, но и к нарушению требований безопасности, сообщает «Российская газета».

За кражу электроэнергии депутаты предлагают наказывать штрафом в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Альтернативой могут стать принудительные работы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1,5 лет или без такового. Среди возможных наказаний предусмотрено и лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 тыс. рублей.

В законопроекте оговаривается, что те, кто добровольно сообщит о преступлении и в полном объеме возместит причиненный ущерб, могут быть освобождены от уголовной ответственности.