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Охраняемые территории. В Сибири и на Дальнем Востоке еще до наступления лета заполыхали леса

14 апреля, 13:59
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Самая худшая на данный момент обстановка в этом плане — в Забайкальском крае, где уже ввели режим чрезвычайной ситуации на всей территории региона.

По состоянию на два часа дня 14 апреля по местному времени (08:00 мск), в Забайкалье действует девять лесных пожаров в Газимуро-Заводском, Карымском, Сретенском, Читинском, Могочинском и Петровск-Забайкальском районах вблизи ряда населенных пунктов на общей площади 302 гектара, еще два лесных пожара в Хилокском и Читинском районах на общей площади 221 га локализовано, сообщает региональное Минприроды.

Угрозы населенным пунктам нет, уверяют в ведомстве. В борьбе с огнем участвуют более 200 человек, в том числе парашютисты-десантники читинской авиабазы, задействовано 38 единиц техники. Ранее удалось ликвидировать девять лесных пожаров на площади 430,5 га в Сретенском, Могочинском, Чернышевском, Читинском, Дульдургинском и Петровск-Забайкальском районах, отмечается в сообщении.

По данным ФБУ «Авиалесохрана» на полночь 14 апреля, на территории РФ полыхали лесные пожары на площади 2789 га, в том числе: 11 пожаров на площади 786 га в Забайкальском крае, шесть в Приморском крае (215 га), два в Хабаровском крае (77 га), шесть в Бурятии (38 га), один в Красноярском крае (37 га), один в Иркутской области (23 га), один в Туве (12 га).

Помимо этого, в Бурятии тушат один пожар площадью 30 га на землях обороны и безопасности, один — на землях особо охраняемых природных территорий на площади 47 га в Хабаровском крае (НП «Анюйский»), один — на землях особо охраняемых природных территорий на площади 1500 га в Приморском крае (ГПЗ «Ханкайский») и один — на землях иных категорий на площади 24 га в Селемджинском районе Амурской области, сообщает агентство.

По данным Рослесхоза на утро 14 апреля, на Дальнем Востоке за минувшие сутки удалось ликвидировать 32 из 43 лесных пожаров, продолжают действовать семь — в Приморье, три — в Хабаровском крае и один в Амурской области.

Весной и летом прошлого года лесные пожары бушевали во многих регионах страны. По данным Рослеса, в пятерку наиболее проблемных в этом плане субъектов вошли Красноярский край, Иркутская область, Бурятия, Якутия и Ямало-Ненецкий автономный округ, на долю которых пришлось более трети от общей площади лесных пожаров в стране. В четырех субъектах — Иркутской области, Бурятии, ЯНАО и Коми — вводился режим чрезвычайной ситуации.

Основной причиной возникновения лесных пожаров в Рослесхозе называли антропогенный фактор. В ведомстве отмечали, что весной 2016 года 65% пожаров возникало по вине граждан, а в летний период ситуация осложнялась погодными условиями: от гроз возникло 50% пожаров и столько же — из-за человеческого фактора.

В мае прошлого года президент РФ Владимир Путин констатировал, что главный фактор, который приводит к пожарам, — пал травы людьми. При этом Путин раскритиковал методы борьбы с лесными пожарами и потребовал усовершенствовать их, а также поручил главе МЧС Владимиру Пучкову усилить профилактическую работу.

Автор

Олег Корин

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