Оценки при ЧС. На Камчатке проходят масштабные учения на случай великого землетрясения

На Камчатке начались трехдневные командно-штабные учения по отработке взаимодействия в случае чрезвычайно мощного землетрясения, сообщается на сайте правительства региона.

Согласно легенде, рано утром 18 апреля произошло землетрясение магнитудой 9 в 98 километрах от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр располагался на глубине 20 километров. В зоне с интенсивностью толчков более 8 баллов оказались 17 населенных пунктов. Объявлена угроза цунами. Для ликвидации последствий стихийного бедствия были привлечены все спасательные подразделения. Координацию работ осуществляет Комиссия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Камчатском крае.

В рамках практических мероприятий в краевом центре будет развернут пункт временного размещения для «пострадавшего» населения — палаточный городок на 100 человек, а также будут организованы занятия «полевой» школы для учащихся.

Учения продлятся до 20 апреля. По их итогам дадут оценку готовности органов управления и сил камчатской территориальной подсистемы РСЧС к реагированию в условиях ЧС, вызванной разрушительным землетрясением.

Подобные учения проходят ежегодно, но в этом году впервые проводятся именно показные учения — в первую очередь для глав муниципальных образований и начальников штабов гражданской обороны, рассказал замглавы правительства края Сергей Хабаров. В рамках этих учений камчатские власти обменяются опытом с коллегами из других субъектов Дальневосточного федерального округа, которые прибыли на полуостров.

Администрация Камчатки отмечает, что в период с 19 по 21 апреля под управлением министра МЧС России Владимира Пучкова пройдут Всероссийские командно-штабные учения с органами управления и силами МЧС России и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по отработке вопросов ликвидации природных пожаров и обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья.

Что касается заявленной на учениях магнитуды землетрясения 9, истории известны менее десяти землетрясений такой силы, самое мощное — Великое чилийское землетрясение магнитудой до 9,5, напоминает РИА «Новости».

Землетрясение в Чили произошло в мае 1960 года, волны цунами достигали высоты 10 метров и нанесли сильный ущерб городу Хило на Гавайях, а остатки цунами достигли даже берегов Японии. Стихийное бедствие унесло жизни около 6000 человек и оставило без крова еще 100 тысяч.