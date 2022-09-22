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Общество > Происшествия

Перемены на дорогах. Смоленск возглавил рейтинг городов, где чаще всего угоняют машины

21 апреля, 11:18
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Специалисты в сфере страхования выяснили, в каких городах России чаще всего угоняют машины — в топ лидеров вошли Смоленск, Санкт-Петербург и Курган. Рейтинг по угонам за прошедший год составила компания «АльфаСтрахование».

За Курганом следует Кемерово — 0,22%, Ставрополь и Москва — по 0,2%, Ярославль — 0,19%, Новосибирск и Оренбург — по 0,17%, Красноярск — 0,16%

Годом ранее Смоленск вместе с Санкт-Петербургом и Новосибирском делили 5-7 места с одинаковым показателем частоты угонов в 0,26%, а Курган не входил в десятку городов, где чаще всего угоняли автомобили.

Столица в 2015 году занимала десятое место, в 2016 году Москва поднялась выше. С показателем в 0,2% город вместе со Ставрополем делит пятое и шестое место. Санкт-Петербург значительно подскочил в рэнкинге и занял вторую позицию, сообщает «Российская газета».

В 2015 году в список городов с наибольшей частотой угонов вошли Иваново (0,64%), Владивосток (0,36%), Тольятти (0,34%), Выборг (0,32%), Смоленск, Санкт-Петербург и Новосибирск (по 0,26%), Мурманск и Орел (по 0,25%), Москва (0,24%).

Ранее, напомним, страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России. В 2016 году больше всего привлекали преступников автомобили марок Toyota, Hyundai, Kia и Mazda. Компанию им, но с несколько меньшей частотой, составляли Land Rover, Ford, BMW, Renault и Lada.

Из конкретных моделей самыми угоняемыми стали Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Land Cruiser, Hyundai Solaris, Hyundai IХ35, Mazda CХ-5, Kia Sportage, Kia Sorento, Kia Rio, BMW X1, Mitsubishi Pajero Sport, Ford Focus, Lada Priora и Lada Granta.

В то же время в столице в прошлом году было зафиксировано 5073 угона — почти на две тысячи меньше, чем в 2015-м. При этом 99 процентов всех машин было найдено (5010 автомобилей). Повышенным спросом у преступников пользовались машины марок: Toyota, Hyundai, Lada, Nissan, Mazda, Ford, BMW, Mitsubishi, Honda, ГАЗ, Mercedes, Infiniti, Renault, Volkswagen, Lexus, Chevrolet.

Автор

Олег Корин

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