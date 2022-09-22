Жертвы стихии. В трех регионах России введен режим ЧС федерального уровня

В трех регионах России введен режим ЧС федерального уровня: в Иркутской области и Красноярском крае в связи с пожарами, а в Ставропольском крае — из-за дождевого паводка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ночь на четверг глава МЧС Владимир Пучков вылетел в Красноярский край для контроля за принимаемыми там мерами, сообщил сайт ведомства.

Федеральный уровень реагирования позволяет регионам задействовать резервы и ресурсы федерального центра для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, отмечает «Интерфакс».

В среду в Красноярском крае и Иркутской области из-за жаркой погоды и сильного ветра резко осложнилась ситуация с пожарами. Всего от пожаров пострадали 10 населенных пунктов, сгорели 144 жилых дома. Жертвами стихии стали два человека.

В Красноярском крае сгорели 129 домов, сильнее всего пострадали города Канск и Лесосибирск. Пожарным удалось защитить от огня более 5,2 тысячи жилых домов. Для стабилизации обстановки применяются 3 вертолета Ми-8 МЧС России с водосливными устройствами, самолет Ил-76 МЧС России и самолет Бе-200ЧС, а также 3 пожарных поезда.

На Ставрополье из-за длительных дождей число подтопленных жилых домов превысило 300. По данным МЧС на полночь среды, произошло подтопление 333 жилых домов, 866 придомовых территорий и садоводческих участков, в которых проживают более 1,3 тысяч человек.