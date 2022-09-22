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Общество > Происшествия

Тяжелая стихия. Выросло количество пострадавших от московского урагана

Москва
30 мая, 10:22
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Число погибших в Московском регионе из-за обрушившегося накануне на столицу сильнейшего урагана возросло до 14 человек. Ранее сообщалось об 11 жертвах и 168 пострадавших. Столичные коммунальщики продолжают работать в усиленном режиме для ликвидации последствий стихийного бедствия.

В Следственном комитете РФ утром 30 мая уточнили число жертв ураганного ветра, сообщает «Интерфакс».

По состоянию на 09:00 вторника установлено, что в результате ураганного ветра в Москве и Подмосковье 29 мая всего погибло 14 человек — 11 в Москве и 3 в Московской области, рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, точное число пострадавших и размер причиненного ущерба уточняются. По данным департамента здравоохранения Москвы, среди погибших есть один несовершеннолетний, отмечает ТАСС.

Накануне сообщалось об 11 жертвах стихии. В СМИ попал список погибших с указанием имен и возраста. В нем оказался молодой человек семнадцати лет.

За медицинской помощью после урагана обратились 168 человек, в 15 больниц были доставлены 146 пациентов, сообщил ранее глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. В настоящее время 108 пострадавших, в том числе 22 ребенка, остаются в больницах.

По его словам, состояние пострадавших удовлетворительное или средней тяжести, но состояние восьми человек оценивается как тяжелое. В основном пострадавшие получили ушибы, ссадины, переломы, черепно-мозговые травмы, травмы позвоночника.

По данным пресс-службы МЧС России, ураганным ветром в Подмосковье были повалены более 3000 деревьев, повреждены кровли 42 жилых домов и одного роддома, 322 автомобиля, сообщает «Интерфакс». В наибольшей степени от урагана пострадала Москва, где повалены свыше 3500 деревьев, повреждены кровли более 140 многоэтажных жилых домов и административных зданий, получили повреждения свыше 1500 автомобилей.

Автор

Олег Корин

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