Открытия из древности. Уральские дачники нашли бивень мамонта

На дачном участке под поселком Коуровка в Свердловской области найден кусок бивня мамонта. Местные жители передали фотографии необычной находки ученым-палеонтологам.

Интерес находки состоит в том, что обычно останки мамонтов находят вблизи от рек. Этот найден вдалеке на глубине около 1,5 метра. Такая небольшая глубина не удивляет: на Урале очень тонкий почвенный слой и скальные породы находятся близко к поверхности. Поэтому на глубине 1,5-двух метров обнаруживаются довольно древние отложения, рассказал «Российской газете» старший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Павел Косинцев.

Как отметил ученый, такие открытия позволяют расширить знания об особенностях распределения мамонтов, их образе жизни и гибели. Они также дают накопить знания о том, как вымерли эти животные.