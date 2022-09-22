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Общество > Происшествия

Проблемы без налога. Власти Краснодарского края улучшат пляжи после жалоб туристов

18 августа, 18:21
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Власти Краснодарского края обратили внимание на сообщения СМИ о проблемах на местных пляжах и пообещали устранить в оперативном режиме все недочеты, которые выявила межведомственная комиссия. Об этом объявил глава региона Вениамин Кондратьев, передает РИА «Новости».

«Мы знакомы с ситуацией. Действительно, часть пляжей в крае вызывали нарекания туристов, об этом же мне докладывали и члены Общественной палаты, с которыми мы находимся в постоянном диалоге», — подчеркнул он. По словам Кондратьева, комиссия уже проинспектировала практически все муниципальные пляжи Азово-Черноморского побережья и большинство ведомственных.

«Я неоднократно говорил, что для нас в приоритете качество предоставляемого отдыха на курортах и здоровье наших туристов. Именно на вопросы безопасности на воде, благоустройства территории и соблюдения санитарных норм я просил обратить внимание при проведении мониторинга», — продолжил губернатор.

Он подчеркнул, что в целом пляжам Краснодарского края дана положительная оценка, однако также был выявлен ряд недочетов, которые «устраняются в оперативном режиме». «Это, например, отсутствие спасателей, медицинского персонала и специального оборудования, хаотичное размещение технических зон и аттракционов на пляжах, нарушение правил водопользования, выезд автотранспорта в водоохранную зону», — перечислил глава региона.

О проблемах пляжей Краснодарского края в прессе и интернете заговорили, в частности, после того, как на пляже Чкаловский в Сочи 4 августа поток темной жидкости вырвался из-под гальки и утек в море, оставляя огромное пятно на поверхности воды. На следующий день мэрия города объяснила удивленным наблюдателям, что они видели последствия выброса питьевой воды.

«Выброс питьевой воды спровоцировала авария на магистральном водоводе диаметром 800 мм на ул. Медовая. Это повлекло за собой смыв примесей грунта и земли со стен ливневого коллектора, что и дало соответствующий окрас потоку», — заявили тогда чиновники.

Напомним, что в конце июля президент Владимир Путин подписал закон, вводящий плату за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. В этих четырех регионах будет проводиться эксперимент по развитию курортной инфраструктуры.

Собранные за счет нового «налога на отдых» деньги должны пойти на восстановление и развитие курортов, формирование единого туристического пространства, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма. Сроки эксперимента определены до 31 декабря 2022 года, взимать курортный сбор начнут не ранее 1 мая 2018 года. Размер курортного сбора не может превышать 100 рублей, в 2018 году он ограничен 50 рублями в день с каждого отдыхающего.

Автор

Олег Корин

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