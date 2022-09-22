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Общество > Происшествия

Телефонные провокации. В России появился новый вид спама

16 августа, 13:29
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Специалисты особым образом программируют автоматическую систему: она набирает телефонные номера, а после первого звонка обрывает вызов. В результате на экране мобильного телефона отображается пропущенный вызов с незнакомого номера, пишет газета «Известия».

Если владелец устройства перезвонит по нему, то в ответ услышит озвученное системой рекламное объявление.

Согласно недавнему опросу, проведенному компанией Telecom Daily, с таким видом спама столкнулись 65 процентов россиян. Как отмечается, за последние шесть месяцев количество подобных рекламных сообщений выросло на 50 процентов.

Телефонные «провокации», заставляющие человека перезвонить, впервые появились в Японии и использовались в мошеннических целях, рассказали изданию сотовые операторы. В некоторых случаях человек перезванивал на платный номер, и с его счета списывали деньги. Сейчас эту схему активно используют для рекламы разных услуг.

По словам секретаря временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества Александра Шепилова, если проблема противодействия новому виду спама станет массовой, то комиссия готова обсудить ее.

Автор

Олег Корин

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