Темные века. В Калининградской области ученые нашли захоронение древней элиты

Ученые, работавшие на грунтовом могильнике в Калининградской области в прошлом и текущем году, собрали большую коллекцию артефактов: инвентарь захоронений — керамические погребальные урны, разнообразные сосуды, предназначенные для питья и еды во время путешествий в загробный мир, керамические пряслица, стеклянные и янтарные бусины, железные ножи и многое другое.

Так называемые «темные века» — малоизученный период европейской истории — охватывает несколько столетий после VI века нашей эры. Не исключено, что между представителями элит Южной Скандинавии и Западной Европы и элит эстиев, живших на территории нынешней Калининградской области, существовали тесные контакты. А многие северные королевские династии от Швеции до Англии, как считают некоторые западные исследователи, находились тогда в родственной связи.

Это лишь некоторые предварительные заключения, которые ученые сделали по итогам раскопок «острова мертвых» — грунтового могильника на Самбийском полуострове, пишет «Российская газета». Самые ранние погребения тут относились к начальному этапу Великого переселения народов и были датированы концом IV века. Самые поздние и самые распространенные захоронения — это безурновые кремации VI-VII веков.

Подлинной сенсацией ученые называют находку семи захоронений представителей элиты эстиев, преданных земле в VI-VII веках. Раньше подобные комплексы встречались археологам лишь трижды — в 1877, 1997 и 2013 годах. Огромный интерес ученых вызвала одна небольшая деталь. В шести захоронениях из семи кони лежали головами на юг, где, по представлениям эстиев, находился мир мертвых. Но в седьмом «элитном» захоронении четверку коней, сопровождавших умершего «вождя», развернули головами на север. Возможно, это связано с тем, что умерший был родом из Скандинавии, — предполагают ученые. И кони, вероятно, должны были «отвезти» его на родину. О скандинавских корнях «вождя» свидетельствует и инвентарь. Он украшен символикой, характерной для северных германцев.