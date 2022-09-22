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Общество > Происшествия

Транспортный риск. Количество погибших в ДТП в России снизилось почти в два раза

12 сентября, 08:24
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Количество погибших в ДТП в России с 2006 года снизилось почти в два раза: с 37 тысяч до чуть более 20 тысяч человек в год, сообщил в интервью газете «Известия» глава ГИБДД, генерал-майор полиции Михаил Черников.

Он отметил, что проект стратегии безопасности дорожного движения разработан ведомством до 2023 года. В нем учитывается ряд факторов, влияющих на демографию и экономический рост, и «исходя из этих данных может наблюдаться транспортный и социальный риск, увеличение погибших и пострадавших в ДТП», передает РИА Новости.

«Это может произойти, если государство не примет необходимых мер для предотвращения ситуации. На этом этапе параллельно реализуется федеральная целевая программа по повышению безопасности дорожного движения до 2020 года, где учитываются прогнозы указанной стратегии. Это позволит не допустить увеличение уровня аварийности на дорогах», — приводит газета слова Черникова.

«За период работы программы с 2006 года количество погибших на дорогах снизилось с 37 тысяч до чуть более 20 тысяч в год. В этом году снижение составило почти 10%. Это свидетельствует об эффективности реализуемых программ», — отметил глава ГИБДД.

Автор

Олег Корин

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