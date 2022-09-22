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Общество > Происшествия

Массовые минирования. Более 50 тысяч человек были эвакуированы в выходные в 11 городах России

25 сентября, 15:43
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В России продолжаются массовые эвакуации людей из-за ложных звонков о «минировании», а власти подводят итоги прошедших выходных для экстренных служб. Более 50 тысяч человек были эвакуированы в минувшее воскресенье в 11 городах России, включая Москву, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Эвакуация в основном проходила в крупных торгово-развлекательных центрах. После 76 анонимных звонков в 11 городах России с 65 объектов с массовым пребыванием людей было выведено более 50 тысяч человек, сказал источник.

Сообщения об угрозах взрыва поступили в восемь гостиниц Москвы за вечер воскресенья, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Анонимные сообщения об угрозе взрыва поступили в гостиницы «Измайловская» на Измайловском шоссе, д. 71, «Минима» на ул. Лесная, д. 20 стр. 2, «Авита» на ул. Монтажная, д. 7 стр. 8, «Аквамарин» на Озерковской набережной, 26 и «Азимут» на Варшавском шоссе, д. 9.

Аналогичные звонки поступили в гостиницы «Золотой колос» на севере Москвы, «Афиша» на юге города и «Космос» на проспекте Мира. Кроме того, за вечер сообщения о «минировании» поступили в девять торговых центров, в том числе «Капитолий» на северо-востоке Москвы, «Принц Плаза», «Мега-Химки», «Метрополис», «Хорошо», «Капитолий» на проспекте Вернадского, «Щука», «Океания» и «Домодедово».

Источник «Интерфакса» сообщил об аналогичном анонимном звонке в подмосковный торговый центр «Мега Химки». По данным источника, из него была проведена эвакуация около 2,5 тыс. человек.

Власти Уфы сообщили об эвакуации в воскресенье 15 485 человек. «Накануне город Уфа был атакован ложными звонками о подозрительных бесхозных предметах, заложенных взрывных устройствах. Всего по столице поступило 20 звонков, в том числе по Советскому району — четыре. На место были направлены службы экстренного реагирования города Уфы», — сообщается в понедельник, 25 сентября, на сайте мэрии. Все помещения были проверены, взрывные устройства и подозрительные предметы не обнаружены

В МВД по Башкирии сообщали ТАСС, что сотрудники правоохранительных органов не обнаружили опасных предметов в ходе проверки сообщений о минировании объектов в Уфе, не уточнив количество объектов и эвакуированных граждан.

Массовые эвакуации затронули и Смоленск, как передает агентство «О чем говорит Смоленск». Власти Смоленской области призвали жителей не поддаваться панике из-за ложных сообщений о теракте. Мэрия проинформировала о возможном сбое в работе объектов с массовым пребыванием людей, а также проблемами транспортного снабжения города.

В Мурманске целью телефонных террористов стали развлекательные заведения, сообщает сайт «Новости Мурманской области». Экстренные службы прибыли по 11 адресам, среди которых были: гостиницы, несколько торговые центров и здание регионального правительства. В ночь с субботы на воскресенье в Мурманске силовики вынуждены были эвакуировать ГДЦ «Меридиан», бары «Слегка не замужем» и «Коммуналка».

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 10 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуировали тысячи людей. К проверке подобных сообщений привлекается в том числе Росгвардия.

22 сентября на портале «Рациональные числа» была опубликована статистика по массовым эвакуациям с 10 по 21 сентября. Лидерами по числу эвакуаций оказались: Москва — 168; Пермь — 78; Омск — 56; Санкт-Петербург — 32; Архангельск — 23; Владивосток — 22. Пик активности преступников пришелся на 12 и 13 сентября — 212 и 196 эвакуаций в 10 и 13 городах соответственно. Данные были собраны по сообщениям СМИ и комментариям властей.

Число «заминированных» в российских городах зданий за неделю превысило тысячу, в общей сложности было эвакуировано около 400 тысяч человек. В МЧС подчеркнули, что эвакуации не связаны с какими-либо учениями. В спецслужбах их связывали с деятельностью то «Исламского государства»*, то телефонных террористов из Украины, цель которых — притупить внимание силовиков. Высказывалась также версия о хакерской группировке, атакующей из Брюсселя.

Автор

Олег Корин

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