Школьный ремонт. На Кубани нашли украденные 120 лет назад редкие иконы

Три старинные иконы, украденные, как полагают эксперты, еще 120 лет назад, были найдены при ремонте кровли детской школы искусств в станице Фастовецкой Тихорецкого района Кубани.

Сообщение о необычной находке поступило от рабочих стройки. Эти три иконы они обнаружили при демонтаже старых перекрытий в здании школы, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк «Российской газете».

Полицейские сразу оцепили место находки, которое было сразу проверено кинологами со служебной собакой. По мнению специалистов, иконы, возможно, кто-то спрятал в те годы после революции, когда разрушались храмы. Поэтому образы святых и скрыли под крышей помещичьего дома. Именно в этом здании сейчас размещается школа искусств.

По другой версии — иконы были похищены из местного храма еще 120 лет назад.

«В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку», — добавила Ирина Волк.