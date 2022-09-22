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Общество > Происшествия

Тест всемирной сети. К Земле приблизился астероид диаметром несколько десятков метров

12 октября, 12:04
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Утром в четверг, 12 октября, в 08:40 по московскому времени над Антарктикой пролетел астероид 2012 TC4. Небесное тело диаметром примерно 15-30 метров, как ожидалось, пронеслось мимо Земли на удалении около 42 тысяч километров, согласно расчетам ученых. Это чуть больше одной десятой расстояния до Луны и немного выше орбит некоторых спутников связи.

Тем не менее достаточно близкий проход астероида дал исследователям проверить на практике возможности развивающейся глобальной сети наблюдений на Земле, сообщает NASA.

«Десятки профессиональных телескопов по всему земному шару будут проводить наземные наблюдения от видимого до ближнего инфракрасного диапазона до радаров. Астрономы-любители могут провести еще больше наблюдений, но им будет очень сложно наблюдать за астероидом со своих задних дворов, поскольку текущие оценки заключаются в том, что он достигнет визуальной величины всего около 17 в самый яркий момент и будет очень быстро перемещаться по небу», — предупреждали в американском космическом агентстве.

Как объяснил Майкл Келли, ученый, участвующий в наблюдательной программе NASA's NEO, являющейся ключевым элементом работы Координационного бюро по обороне планеты в NASA, наблюдатели за астероидами использовали пролет 2012 TC4 мимо Земли для тестирования всемирной сети обнаружения и отслеживания астероидов. Таким образом ученые хотели оценить свою способность работать вместе в случае обнаружения потенциальной реальной угрозы воздействия такого небесного тела на планету.

Впрочем, согласно прогнозам, в ближайшие сто лет Земле не грозит столкновение ни с одним астероидом.

Преодолевая свой 609-дневный цикл вокруг Солнца, TC4 снова приблизится к Земле в 2050 и 2079 годах, рассказал Рюдигер Йен из программы Европейского космического агентства в Нидерландах по околоземным объектам.

«Сегодня нам известно, что он также не столкнется с Землей в 2050 году, но близкий пролет в 2050 году может отклонить астероид так, что он мог бы попасть на Землю в 2079 году», — сообщил ученый, которого цитирует Yahoo News со ссылкой на AFP.

Благодаря шансу удара по планете «один-на-750» астероид TC4 числится под номером 13 в «списке представляющих риск» объектов, имеющих даже самую отдаленную возможность опасного воздействия на Землю.

Ученые обнаружили астероид 2012 TC4 еще в 2012 году во время наблюдений на Гавайях. Тогда объект вскоре после обнаружения ушел из диапазона наблюдения. Основываясь на полученных данных, наблюдатели смогли рассчитать, что увиденный пять лет назад астероид должен вернуться в поле зрения к осени 2017 года.

Первыми вновь «поймали» 2012 TC4 в конце июля 2017 года наблюдатели из Европейского космического агентства и Европейской южной обсерватории, использовав один из своих больших телескопов с восьмиметровой апертурой. С тех пор наблюдатели по всему миру отслеживали объект по мере его приближения к Земле и сообщали о своих наблюдениях в Центр малых планет.

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Автор

Олег Корин

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