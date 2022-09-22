Древние слои. Ученые выяснили время появления первых людей в Сибири

Первобытные люди появились в Сибири около 800 тысяч лет назад, пишет РИА Новости. Это подтвердили в Институте археологии и этнографии СО РАН, изучив возраст новых находок, обнаруженных в самом древнем 12-ом слое палеолитической стоянки Карама на Алтае.

Как пояснил директор ИАЭТ Михаил Шуньков, найденные каменные артефакты, представляющие собой древнейшие в истории галечные орудия, внешне похожи на знаменитые олдувайские африканские находки, сообщает «Российская газета».

Данные позволили подтвердить гипотезу о том, что заселение Евразии, в том числе юга Сибири, произошло с запада с первой миграционной волной древнейших гоминидов (homo erectus), вышедших за пределы Африки почти два миллиона лет назад, отметил ученый.

Стоянка Карама находится на территории Солонешенского района Алтайского края в долине реки Ануй. Исследователи работают здесь на протяжении последних 15 лет.