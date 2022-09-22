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Общество > Происшествия

Покупки без чека. В российских регионах произошел массовый сбой работы магазинных касс

20 декабря, 12:50
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20 декабря стало «черным днем» для представителей торговых точек в России. В ряде регионов произошел массовый отказ работы магазинных касс, сообщают СМИ. По их данным, речь идет о масштабном техническом сбое.

Изначально сообщалось, что проблемы возникли у компаний — обладателей кассовых аппаратов одного поставщика — фирмы «Штрих-М». Представитель производителя этих касс подтвердил сбой: «Ситуация решается. Эта проблема есть по всей России. Что случилось, мы не знаем. Это сбой в системе», — приводит его слова новосибирский сайт «НГС.Новости».

На сайте компании опубликована инструкция для технических специалистов и рекомендация обновить прошивку. Впрочем, по данным ФНС, сбой коснулся и контрольно-кассовой техники других производителей.

Сообщения о нарушениях в работе кассовых аппаратов поступают со всей страны — из Барнаула, Новосибирска, Перми. Первыми с проблемой столкнулись жители Дальнего Востока.

«Поздравляю всех счастливых обладателей фискального регистратора “Штрих-М-01Ф” с праздником торговли и торжеством системы онлайн-касс. Сегодня реализовался страшный сон розницы, когда разом отказались работать все фискальные накопители данной марки и встала торговля», — написал на своей странице Facebook директор приморской сети DNS Дмитрий Алексеев.

Он добавил, что «сейчас по всей стране вслед за солнцем из всех магазинов несется мат. Ибо что может быть хуже, чем лишиться возможности осуществлять торговлю в предновогодние дни?»

«Так как солнце встает у нас, то мы тут во Владивостоке оказались на переднем плане проблемы. Приношу свои искренние извинения клиентам ДНС за причиненные неудобства», — добавил Алексеев.

«НГС.Новости» пишет, что в Новосибирске сбой касс зафиксирован в магазинах сети «Ярче!».

В Барнауле с проблемами столкнулись заправки «Лукойл», Роснефть«, “Газпромнефть”, сети магазинов “Мария-Ра”, “Магнит”, “Аникс”, “Ярче!”, “Автоштрих”, DNS и другие. Этот список сейчас пополняют владельцы небольших торговых точек, заявил сайту Altapress.ru руководитель компании “СпарК” Вячеслав Замышляев.

Подобные сбои произошли в магазинах в Кемерово и Юрге, передают «Вести».

В частности, в Кемерово такая проблема возникла в торговых точках сетей DNS и «Магнит». Покупателям в некоторых торговых точках выдают лишь товарные чеки без кассовых, передает Sibdepo.ru.

Сбои в работе касс фиксируются и в Москве. По этой причине временно приостановила работу столичная сеть магазинов «Магнолия», пишут «Ведомости». Издание публикует фото объявления, размещенного на дверях одного из магазинов сети. В нем сказано, что «касса не работает по технической причине».

Автор

Олег Корин

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