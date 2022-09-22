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Общество > Происшествия

Свободное посещение. Военные подключились к ликвидации последствий снегопада в Центральной России

Москва
05 февраля, 06:08
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К ликвидации последствий сильнейшего снегопада в Центральной России подключились военные, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО). В настоящее время к работам приступили около сотни военнослужащих в московском регионе, в готовность также приведены отряды в Смоленской, Брянской, Владимирской и Тульской областях.

По словам собеседника агентства, в столице личный состав и техника убирают улицы и транспортные магистрали от снежных заносов. Военные пришли на помощь после обращений главы одного из районов Москвы, а также руководителя Красногорского муниципального округа Московской области. Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов выделил солдат и спецтехнику из состава сводных отрядов инженерной бригады и Семеновского полка.

«В настоящее время от Западного военного округа задействовано до ста военнослужащих и три единицы специальной техники, в том числе два грейдера и одна универсальная дорожная машина», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в двухчасовую готовность приведены сводные отряды ликвидации последствий в Кантемировской и Таманской дивизиях, а также соединений и воинских частей Западного военного округа, дислоцированных в Смоленской, Брянской, Владимирской и Тульской областях.

Мэр Москвы Сергей Собянин между тем объявил о свободном посещении школ из-за неблагоприятных погодных условий. Соответствующее заявление градоначальник сделал на своей странице в Twitter.

«Интерфакс» со ссылкой на департамент образования Москвы уточняет, что родители учащихся и воспитанников вправе сами принять решение о посещении их детьми учебных занятий, однако все образовательные учреждения города продолжат работать в обычном режиме.

Собеседник агентства также добавил, что для учащихся, оставшихся по решению родителей дома, школы организуют консультации в дистанционном режиме.

В столичной мэрии также призвали горожан отказаться от автомобилей в понедельник. «В настоящий момент в Москве продолжается метель, идет сильный и мокрый снег, местами на дорогах образовались снежные заносы. Осадки будут идти без перерыва всю ночь и завтра в течение дня», — отметили в «Центре организации дорожного движения» (ЦОДД).

Как сообщалось ранее, в результате поломок, вызванных сильным снегопадом, около 60 тысяч человек в шести регионах Центральной России остались без света. Речь идет о 21 000 жилых домов в почти 600 населенных пунктах. В столице сейчас действует «оранжевый» уровень погодной опасности. К настоящему моменту известно, что в результате стихии в Москве погиб один человек, пятеро пострадали.

Автор

Олег Корин

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