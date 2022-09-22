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Общество > Происшествия

Качество на подлинность. Стартовала масштабная проверка коньяка в российских магазинах

06 февраля, 05:41
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«Российская система качества» (Роскачество) начинает масштабную проверку продаваемого в магазинах коньяка, в исследовании изучат около 50 марок напитка из России, Франции, Грузии, Армении и Молдовы, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

«По поручению вице-премьера Александра Хлопонина Роскачество начинает всероссийское исследование качества коньяка, для участия в проверке эксперты закупят коньяк около 50 торговых марок, произведенных в России (Санкт-Петербург, Москва, Пенза, Татарстан, Дагестан, Северная Осетия и Крым, Московская, Нижегородская, Калининградская и Самарская области, Краснодарский, Ставропольский и Пермский край), Франции, Грузии, Республике Молдова, а также Республике Армения», — рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что среди проверяемых образцов, как мировые легенды — «Арарат», «Реми Мартан», «Мартель», «Курвуазье», «Хеннесси», так и локальные бренды — «Киновский», «Три звездочки», «Коктебель», «Старейшина», «Дагестанский» и многие другие.

«Стоимость закупки — от 372 рублей до 10 тысяч рублей за единицу товара, анонимные закупки уже проходят в десяти регионах», — добавили в Роскачестве.

Специалисты протестируют коньяк по показателям безопасности и подлинности, органолептическим показателям — их будут проверять международные эксперты из Франции, а также по физико-химическим показателям, как крепость, массовая концентрация сахаров, альдегиды, средние эфиры, летучие кислоты, метиловый спирт и токсичные элементы. Проверят также наличие ароматизаторов и красителей, жесткость воды, используемой для изготовления, упаковку и сорт спирта, из которого изготовлен исследуемый образец.

Как пояснили в Роскачестве, последний показатель — особенно важен.

«Так, все закупленные образцы коньяка, произведенные в России, изготовлены по ГОСТу (“Коньяк” и “Российский коньяк”), однако даже если коньяк изготовлен по национальному стандарту, это не дает потребителю гарантии, что он действительно пьет напиток, произведенный с помощью перегонки столового виноматериала, произведенного из винограда, и выдержанного в контакте с древесиной дуба не менее 3 лет», — объяснили в пресс-службе.

Результаты исследования также будет предложены для рассмотрения на заседаниях государственной комиссии по противодействию незаконному обороту продукции, которую возглавляет министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Необходимость пересмотра национального стандарта на коньяк еще в сентябре 2017 года заявлял вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий алкогольную отрасль. В октябре Росалкогольрегулирование заявило, что на рынке коньяка в России сложилась критическая ситуация: количество фальсификата составляет 60%.

Автор

Олег Корин

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