17 марта

Новых
статей
2
Выберите раздел ↓
Общество > Происшествия

Потерянная весна. В регионы Центральной России вернулись морозы и метели

15 марта, 14:07
4
голоса

Понравился материал?
нажми ↓

Было интересно!

Более 14 тыс. специалистов в составе аварийных бригад «МРСК Центра и Приволжья» и свыше 5 тыс. единиц техники работают в режиме повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий в Центральном федеральном округе (ЦФО). По данным метеорологов, сильный мокрый снег, снежные заносы и гололедица сохранятся в ближайшее время в большинстве регионов.

Согласно прогнозам синоптиков, непогода в той или иной степени затронет регионы Центральной России, сообщает пресс-служба Центрального регионального центра МЧС.

Ожидается гололед, местами сильный, в Ивановской, Калужской, Костромской, Тамбовской, Тульской областях возможны метель и порывистый ветер до 15-17 м/с.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями для ликвидации возможных технологических нарушений во всех филиалах “МРСК Центра и Приволжья” планируется задействовать 2,8 тыс. аварийных бригад в составе более 14 тыс. человек, 5,1 тыс. единиц специальной техники. Подготовлено около 1,5 тыс. резервных источников электроснабжения», — отметили в пресс-службе энергетической компании.

Мокрый снег, по южным районам сильный, начался в Ярославской области в ночь на 15 марта, передает ТАСС.

«На региональные дороги выведено около 250 единиц техники, в том числе 185 комбинированных дорожных машин и 66 грейдеров», — сообщил ТАСС директор местной дорожной службы Антон Заев, отметив, что материалов для качественной обработки трасс достаточно и в каждом муниципальном районе работают кураторы, контролирующие ситуацию.

Метеопредупреждения из-за надвигающейся метели с вечера 14 марта объявлены в Рязанской и Орловской областях.

По данным Владимирского гидрометцентра, в регионе также ожидается непогода, в юго-восточных районах пройдет мокрый снег и дождь, на дорогах возможна гололедица, на отдельных участках — снежные заносы.

Температура воздуха понизится с плюс 1 градуса днем до минус 4 — 9 градусов ночью.

О резком перепаде температуры предупредили в пресс-службе управления МЧС по Курской области, где в ночь на 15 марта столбики термометров показывали около 5 градусов мороза, а днем потеплеет до плюс 4 градусов, возможны снег, переходящий в дождь, и гололедица.

В Воронеже температура воздуха повысилась с минус 7 до плюс 3 градусов. Но уже к ночи в регионе ожидается мороз до 6-7 градусов, похолодание продержится около недели, как и в Белгородской области, где к выходным ожидается минус 9 днем, а ночью — до 13-15 градусов мороза.

Метеорологи Тверской области также сообщают, что весна в регион придет не скоро.

В регионе в начале недели воздух прогрелся до плюс 6 градусов, но в ночь на четверг похолодало — около минус 20. Основная проблема во многих районах — гололед, наледи и сосульки на крышах. Следственные органы возбудили несколько уголовных дел против управляющих компаний: с начала года в Твери от падения наледи пострадали два человека.

Автор

Олег Корин

Новое на сайте

Последняя овация. Тысячи россиян простились с народным артистом СССР Олегом Табаковым
Новая статья

15 марта

Последняя овация. Тысячи россиян простились с народным артистом СССР Олегом Табаковым

Миллион за набережную. Жители сибирских городов 18 марта выберут проекты благоустройства парков
Новая статья

Миллион за набережную. Жители сибирских городов 18 марта выберут проекты благоустройства парков

На федеральном уровне. Минсельхоз Дагестана предложил бороться с саранчой глобально
Новая статья

На федеральном уровне. Минсельхоз Дагестана предложил бороться с саранчой глобально

Лучшее мороженое. Если хлеба не будет, то и разведка стране не понадобится, отметил Путин
Новая статья

Лучшее мороженое. Если хлеба не будет, то и разведка стране не понадобится, отметил Путин

Специальный чип. К ЧМ по футболу в регионах увеличат количество приютов для животных
Новая статья

Специальный чип. К ЧМ по футболу в регионах увеличат количество приютов для животных

Читать все статьи →

Материалы из раздела

Последняя овация. Тысячи россиян простились с народным артистом СССР Олегом Табаковым

15 марта 2018

Последняя овация. Тысячи россиян простились с народным артистом СССР Олегом Табаковым

Миллион за набережную. Жители сибирских городов 18 марта выберут проекты благоустройства парков

14 марта 2018

Миллион за набережную. Жители сибирских городов 18 марта выберут проекты благоустройства парков

Специальный чип. К ЧМ по футболу в регионах увеличат количество приютов для животных

07 марта 2018

Специальный чип. К ЧМ по футболу в регионах увеличат количество приютов для животных

Дополнительные трудности. В Кабардино-Балкарии потомкам фронтовиков вручили затерявшиеся с войны награды

24 февраля 2018

Дополнительные трудности. В Кабардино-Балкарии потомкам фронтовиков вручили затерявшиеся с войны награды

15 марта 18:21 Новая статья

Последняя овация. Тысячи россиян простились с народным артистом СССР Олегом Табаковым

15 марта 14:07

Потерянная весна. В регионы Центральной России вернулись морозы и метели

14 марта 06:31

Миллион за набережную. Жители сибирских городов 18 марта выберут проекты благоустройства парков

13 марта 08:33

На федеральном уровне. Минсельхоз Дагестана предложил бороться с саранчой глобально

12 марта 19:25

Лучшее мороженое. Если хлеба не будет, то и разведка стране не понадобится, отметил Путин

11 марта 14:06

Рассекречено Путиным. Минобороны показало учения гиперзвуковой ракеты "Кинжал"

07 марта 06:51

Недовольная ассортиментом. В Благовещенске женщина сама вырастила пять тысяч тюльпанов

07 марта 06:45

Специальный чип. К ЧМ по футболу в регионах увеличат количество приютов для животных

06 марта 18:34

Безхозное вне опасности. В Петербурге предложили штрафовать за забытые в метро вещи

06 марта 17:00

Искусственный интеллект. Названы наиболее востребованные направления для молодых специалистов

05 марта 19:58

Надежные барьеры. Путин призвал ФСБ усилить защиту от киберугроз

05 марта 06:07

Холодный фронт. В столичном регионе резко потеплеет к 8 марта

04 марта 17:56

Редкая вспышка. Над Екатеринбургом пролетел метеор-суперболид

02 марта 05:41

Ясли, дороги и мусор. Президентское послание построено вокруг человека, считают главы регионов

28 февраля 06:59

Образовательный кредит. Минобнауки гарантировало 57% бюджетных мест в ВУЗах

27 февраля 09:08

Сходы граждан. На территории Иркутской области введен особый противопожарный режим

26 февраля 12:49

Дежурные матросы. Количество пляжей в Крыму увеличится до 450

26 февраля 12:39

Национальные угрозы. Рогозин рассказал о новой подписанной президентом программе вооружения

24 февраля 16:28

Дополнительные трудности. В Кабардино-Балкарии потомкам фронтовиков вручили затерявшиеся с войны награды

23 февраля 20:13

Парады и моржи. Россияне с размахом отметили 23 февраля

21 февраля 19:03

Морозный феномен. В небе над Петербургом заметили редкое природное явление

21 февраля 18:18

Дышим носом. На Центральную Россию надвигаются аномальные морозы

20 февраля 14:49

Специальная охрана. Минобрнауки займется вопросом обеспечения безопасности школ

19 февраля 11:25

Безрецептурные супермаркеты. В России может закрыться половина работающих аптек

16 февраля 15:16

Движение вперед. Госдума приняла закон о досрочном повышении МРОТ до прожиточного минимума

12 февраля 09:38

Вероятные причины. Саратовские власти выплатят по миллиону рублей семьям жертв крушения Ан-148

12 февраля 09:04

Обошли американцев. Российские фигуристы взяли серебро командного зачета на Олимпиаде

11 февраля 22:18

Гвардейцы Масленицы. Ярославль собрал гостей со всех городов Золотого кольца России

07 февраля 20:21

Биологический комплекс. Каждый регион сможет выбрать, в каком часовом поясе жить

06 февраля 05:41

Качество на подлинность. Стартовала масштабная проверка коньяка в российских магазинах

05 февраля 06:08

Свободное посещение. Военные подключились к ликвидации последствий снегопада в Центральной России

02 февраля 20:18

Годовщина Сталинградской битвы. Авиашоу «Стрижей» собрало 150 тысяч зрителей

01 февраля 05:32

Массовые проценты. В России проиндексируют выплаты льготникам

31 января 19:59

Армия преемница. В Волгограде прошла репетиция парада к юбилею победы под Сталинградом

31 января 18:45

Объем гарантий. Налоговую амнистию могут продлить до марта 2019 года

30 января 15:08

Первое место у туристов. Ярославль станет столицей Масленицы 2018

30 января 12:01

Единственный выбор. Нижний Новгород подает заявку на включение в Золотое кольцо России

30 января 08:05

Расходы на зарплаты. Путин призвал обеспечить рост реальных доходов россиян

29 января 18:14

Электронные торги. В Свердловской области нашли гигантский изумруд

28 января 13:57

Излечимы тотально. Онкологи обещают побороть рак через 15-20 лет

28 января 07:41

Задачи для талантов. В 15 регионах создают центры по выявлению одаренных детей

27 января 19:25

Необычная трасса. В Карелии стартовали международные гонки на собачьих упряжках

25 января 17:11

Как остаться молодым. Путин посоветовал студентам не бояться ошибок

24 января 12:34

Борьба с победителями. В России обсуждают отстранение «чистых» спортсменов от олимпиады

24 января 08:19

Земля для Лас-Вегаса. Игорная зона в Крыму начнет работать в сентябре 2019 года

23 января 18:57

Особые меры. Аномальные холода пришли в 21 регион России

22 января 10:55

Шокирующее устройство. Крымский мост сможет выдержать девятибалльное землетрясение

18 января 08:48

Охота с прибылью. Для сохранения оленей на Камчатке платят за отстрел волков