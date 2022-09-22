Вода под окнами. Жители Алтайского края начали возвращаться в свои дома после паводка

Жители сел предгорной зоны Алтайского края начали возвращаться в свои освободившиеся от паводка дома, из которых пришлось эвакуироваться в пик подъема талых вод. В некоторых домах села Усть-Козлухи Краснощековского района вода поднималась до окон, сообщил депутат сельсовета Александр Медведев.

«Наше село первым пострадало — сейчас вода пошла на спад, но обстановка плачевная, в мой дом вода не зашла, но у других людей поднималась под окна. Все были предупреждены, всех оповещали, но никто не ожидал, что вода понимается до такого уровня. Эвакуировались на лодках, на тракторах — у кого свои были, помогали соседям. Сейчас люди в дома возвращаются, сотрудники МЧС откачивают воду из домов, с приусадебных участков», — сказал он.

По словам Медведева, из-за того, что люди до последнего не верили, что в село придет вода, не все успели эвакуировать домашних животных, ульи с личных пасек, передает ТАСС. Они вместе со спецкомиссией подсчитывают ущерб. Он добавил, что в начале паводка сложилась не лучшая ситуация — промерзшая до 1,5 м земля не впитывала воду, прошел дождь и начался сильный ветер, однако прорыва дамбы у озера Новошипуновского неподалеку от села удалось избежать.

«Была ситуация страшная — пруд спускали заранее, но объемы воды превысили все ожидаемые прогнозы, был риск, что пойдет и будет размывать дамбу. Дорожники и МЧС сутки работали на этом пруду, начали трамбовать и наращивать дамбу», — пояснил депутат.

Еще одно село, которое также сильно пострадало от подтопления — Зеленый Дол в Петропавловском районе Алтайского края. Как рассказала ТАСС местная жительница Любовь Ямщикова, за 23 года, которые она живет в этом населенном пункте, так высоко вода не поднималась — даже в 2014 году, когда на Алтае зарегистрировали самое сильное за 50 лет наводнение.

По ее словам, жителей оповещали заранее, помогали спасатели, но страх все равно был: волна пришла ночью соседи будили друг друга и помогали эвакуироваться.

«Уже в 03:00 (по местному времени) всех начали эвакуировать — в первую очередь детей, стариков, женщин. Приехал трактор К-700 с телегой, всех собирал, увезли в школу и детсад, они на возвышенности, там сделали эвакуационный пункт. К нам в дом вода не зашла — затопило огород и хозпостройки, муж на лодке по огороду плавал — привязывал калитку, чтобы не унесло», — сказала жительница села.

Как сообщил в пятницу на заседании краевой комиссии по ЧС начальник ГУ МЧС по Алтайскому краю Игорь Лисин, остаются подтопленными 41 населенный пункт в 10 муниципалитетах — это 1825 приусадебных участков, 467 жилых домов с население 1240 человек.

Эвакуировали 1255 человек, которых разместили в шести из 59 пунктов временного размещения (ПВР). За сутки количество подтопленных населенных пунктов сократилось на 23, жилых домов — на 545. Лисин отметил, что положительная динамика связана со вскрытием малых рек в подтапливаемых районах и стоком в них больших объемов талой воды.

Он добавил, что населенные пункты продолжат освобождаться от паводка, но вода начнет двигаться по поймам рек и заходить в населенные пункты ниже по течению. По прогнозу синоптиков, сегодня и завтра в крае действует штормовое предупреждение, на большей части территории дождь и мокрый снег, ветер до 23 м/с, что может осложнить обстановку. В подтопленных районах работает группировка из 1393 спасателей, в том числе, из других регионов Сибири и с Урала.

По словам полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, который в пятницу осмотрел с вертолета подтопленные районы, при необходимости группировку спасателей могут увеличить.

«То, что я видел своими глазами — ситуация непростая, но не критическая. У нас две задачи: спланировать и принять исчерпывающие меры, чтобы обезопасить людей и их имущество. Вторая задача — в кратчайший срок ликвидировать последствия уже действующего паводка. Активная паводковая фаза еще не наступила, и последствия, если мы не предпримем исчерпывающие меры, могу быть более тяжелые, реакция на изменении обстановки должна быть своевременная, главное — оповещение людей», — сказал он.

Меняйло также отметил, что необходимо проконтролировать процесс предстоящей сдачи ЕГЭ в двух школах Краснощековского района, где занятия после каникул из-за паводка начнутся только 9 апреля.

О том, что подтопления начнутся в марте, в регионе начали предупреждать уже в январе — из-за сильных морозов земля промерзла до двух метров и почва не может впитывать воду. В Алтайском крае продолжает действовать режим ЧС. В 2014 году в регионе пережили сильнейшее за последние полсотни лет наводнение — тогда пострадали 125 населенных пунктов с населением около 47 тыс. человек, ущерб составил около 5 млрд рублей.