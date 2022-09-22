11 апреля

Новых
статей
0
Выберите раздел ↓
Общество > Происшествия

Территория опасности. В регионах начался сезон активности клещей

09 апреля, 05:32
3
голоса

Понравился материал?
нажми ↓

Было интересно!

Роспотребнадзор предупреждает россиян о начале сезона активности клещей, по данным на начало апреля, в больницы с укусами клещей обратились 800 человек.

«По данным оперативного еженедельного мониторинга на 6 апреля в 35 субъектах в медицинские организации обратились около 800 пострадавших от укусов клещей, в том числе порядка 370 детей, что ниже среднемноголетних показателей. Зарегистрирован один случай иксодового клещевого боррелиоза», — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

По данным ведомства, более 700 человек привились от клещевого вирусного энцефалита.

Отмечается, что сегодня заболевание клещевым энцефалитом регистрируется во многих субъектах. Наиболее неблагополучными регионами в этом смысле являются Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальне-Восточный регионы, а из прилегающих к Московской области — Тверская и Ярославская области, передает РИА Новости. Территория Москвы и Московской области (кроме Дмитровского и Талдомского районов) является благополучной.

Ведомство напоминает, что, прежде всего, нужно соблюдать простые правила: носить правильную одежду, применять акарицидные средства для обработки одежды и репелленты для кожных покровов. Отмечается также, что клещевой вирусный энцефалит может передаваться при употреблении в пищу сырого молока коз, овец, коров, буйволов. Необходимо употреблять этот продукт только после кипячения. Возбудитель также может передаться при расчесывании места укуса.

Автор

Олег Корин

Новое на сайте

Обычаи и традиции. Президент поздравил православных россиян с Пасхой
Новая статья

8 апреля

Обычаи и традиции. Президент поздравил православных россиян с Пасхой

Местное значение. 30 регионам выделили 6 млрд рублей на развитие дорог
Новая статья

Местное значение. 30 регионам выделили 6 млрд рублей на развитие дорог

Новая обработка. Красноярские ученые в разы увеличили плотность стали
Новая статья

Новая обработка. Красноярские ученые в разы увеличили плотность стали

Дебоширы без больницы. Астраханские депутаты предложили возродить в России медвытрезвители
Новая статья

Дебоширы без больницы. Астраханские депутаты предложили возродить в России медвытрезвители

1001 удовольствие. Татарстан завлекает туристов блюдами по старинным рецептам
Новая статья

1001 удовольствие. Татарстан завлекает туристов блюдами по старинным рецептам

Читать все статьи →

Материалы из раздела

Вода под окнами. Жители Алтайского края начали возвращаться в свои дома после паводка

30 марта 2018

Вода под окнами. Жители Алтайского края начали возвращаться в свои дома после паводка

Роспотребнадзор предупреждает. Покупки сладостей через интернет грозят инфекционными заболеваниями

29 марта 2018

Роспотребнадзор предупреждает. Покупки сладостей через интернет грозят инфекционными заболеваниями

Неработающие женщины. Только четверть российских мужчин ценят женский ум

29 марта 2018

Неработающие женщины. Только четверть российских мужчин ценят женский ум

Противоопухолевое средство. В Приморье из морской губки получили антираковое вещество

19 марта 2018

Противоопухолевое средство. В Приморье из морской губки получили антираковое вещество

09 апреля 05:51

Новая обработка. Красноярские ученые в разы увеличили плотность стали

09 апреля 05:32

Территория опасности. В регионах начался сезон активности клещей

08 апреля 18:22

Обычаи и традиции. Президент поздравил православных россиян с Пасхой

05 апреля 17:00

Дебоширы без больницы. Астраханские депутаты предложили возродить в России медвытрезвители

04 апреля 17:34

Пострадали пожарные. При пожаре в ТЦ «Персей» в Москве погиб один человек

04 апреля 17:00

Охрана имущества. В Волгоградской области объявлен режим ЧС из-за паводка

02 апреля 13:42

Местное значение. 30 регионам выделили 6 млрд рублей на развитие дорог

01 апреля 16:09

Мгновенная отставка. Кемеровскую область возглавил вставший на колени Цивилев

01 апреля 14:00

Без уведомления. МЧС хочет проводить проверки торговых центров внезапно и регулярно

30 марта 19:01

Вода под окнами. Жители Алтайского края начали возвращаться в свои дома после паводка

29 марта 07:47

Роспотребнадзор предупреждает. Покупки сладостей через интернет грозят инфекционными заболеваниями

29 марта 07:39

Неработающие женщины. Только четверть российских мужчин ценят женский ум

27 марта 18:00

Объединило горе. Акции памяти по погибшим в Кемерове прошли во всех регионах страны

26 марта 10:58

Лечение пострадавших. Регионы России предложили помощь в ликвидации последствий пожара в Кемерове

25 марта 21:24

Проверка ФИФА. Все билеты первой игры на новом стадионе в Нижнем Новгороде уже распроданы

24 марта 12:25

Досрочное открытие. Первые автомобили поедут по Крымскому мосту уже в мае 2018

22 марта 20:35

Транспортная доступность. Новое здание ж/д вокзала "Воронеж-Южный" откроется в мае

20 марта 11:12

1001 удовольствие. Татарстан завлекает туристов блюдами по старинным рецептам

19 марта 08:35

Противоопухолевое средство. В Приморье из морской губки получили антираковое вещество

19 марта 08:03

До 100 лет «не досидит». Более 55 миллионов россиян проголосовали за Путина

17 марта 08:21

Храм огня. В Москве появятся гигантские качели

16 марта 18:14

Военный компонент. Более 500 кадетов приняли участие в олимпиадах по физике и математике в Ставрополе

15 марта 18:21

Последняя овация. Тысячи россиян простились с народным артистом СССР Олегом Табаковым

15 марта 14:07

Потерянная весна. В регионы Центральной России вернулись морозы и метели

14 марта 06:31

Миллион за набережную. Жители сибирских городов 18 марта выберут проекты благоустройства парков

13 марта 08:33

На федеральном уровне. Минсельхоз Дагестана предложил бороться с саранчой глобально

12 марта 19:25

Лучшее мороженое. Если хлеба не будет, то и разведка стране не понадобится, отметил Путин

11 марта 14:06

Рассекречено Путиным. Минобороны показало учения гиперзвуковой ракеты "Кинжал"

07 марта 06:51

Недовольная ассортиментом. В Благовещенске женщина сама вырастила пять тысяч тюльпанов

07 марта 06:45

Специальный чип. К ЧМ по футболу в регионах увеличат количество приютов для животных

06 марта 18:34

Безхозное вне опасности. В Петербурге предложили штрафовать за забытые в метро вещи

06 марта 17:00

Искусственный интеллект. Названы наиболее востребованные направления для молодых специалистов

05 марта 19:58

Надежные барьеры. Путин призвал ФСБ усилить защиту от киберугроз

05 марта 06:07

Холодный фронт. В столичном регионе резко потеплеет к 8 марта

04 марта 17:56

Редкая вспышка. Над Екатеринбургом пролетел метеор-суперболид

02 марта 05:41

Ясли, дороги и мусор. Президентское послание построено вокруг человека, считают главы регионов

28 февраля 06:59

Образовательный кредит. Минобнауки гарантировало 57% бюджетных мест в ВУЗах

27 февраля 09:08

Сходы граждан. На территории Иркутской области введен особый противопожарный режим

26 февраля 12:49

Дежурные матросы. Количество пляжей в Крыму увеличится до 450

26 февраля 12:39

Национальные угрозы. Рогозин рассказал о новой подписанной президентом программе вооружения

24 февраля 16:28

Дополнительные трудности. В Кабардино-Балкарии потомкам фронтовиков вручили затерявшиеся с войны награды

23 февраля 20:13

Парады и моржи. Россияне с размахом отметили 23 февраля

21 февраля 19:03

Морозный феномен. В небе над Петербургом заметили редкое природное явление

21 февраля 18:18

Дышим носом. На Центральную Россию надвигаются аномальные морозы

20 февраля 14:49

Специальная охрана. Минобрнауки займется вопросом обеспечения безопасности школ

19 февраля 11:25

Безрецептурные супермаркеты. В России может закрыться половина работающих аптек

16 февраля 15:16

Движение вперед. Госдума приняла закон о досрочном повышении МРОТ до прожиточного минимума

12 февраля 09:38

Вероятные причины. Саратовские власти выплатят по миллиону рублей семьям жертв крушения Ан-148