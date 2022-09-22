Территория опасности. В регионах начался сезон активности клещей

Роспотребнадзор предупреждает россиян о начале сезона активности клещей, по данным на начало апреля, в больницы с укусами клещей обратились 800 человек.

«По данным оперативного еженедельного мониторинга на 6 апреля в 35 субъектах в медицинские организации обратились около 800 пострадавших от укусов клещей, в том числе порядка 370 детей, что ниже среднемноголетних показателей. Зарегистрирован один случай иксодового клещевого боррелиоза», — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

По данным ведомства, более 700 человек привились от клещевого вирусного энцефалита.

Отмечается, что сегодня заболевание клещевым энцефалитом регистрируется во многих субъектах. Наиболее неблагополучными регионами в этом смысле являются Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальне-Восточный регионы, а из прилегающих к Московской области — Тверская и Ярославская области, передает РИА Новости. Территория Москвы и Московской области (кроме Дмитровского и Талдомского районов) является благополучной.

Ведомство напоминает, что, прежде всего, нужно соблюдать простые правила: носить правильную одежду, применять акарицидные средства для обработки одежды и репелленты для кожных покровов. Отмечается также, что клещевой вирусный энцефалит может передаваться при употреблении в пищу сырого молока коз, овец, коров, буйволов. Необходимо употреблять этот продукт только после кипячения. Возбудитель также может передаться при расчесывании места укуса.