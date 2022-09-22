По вине человека. В российских регионах ввели особый противопожарный режим

Особой противопожарный режим вводится с понедельника в Бурятии, в Иркутской области, Республике Алтай и в Забайкалье, сообщили представители местных властей.

Заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Петр Мордовской рассказал журналистам, что в республике зарегистрировано четыре лесных пожара на площади 20 гектаров.

«На территории республики с сегодняшнего дня будет введен особый противопожарный режим. На территории северных районов (город Северобайкальск, Северо-Байкальский и Муйский районы) — с 1 мая, так как снежный покров там еще не сошел», — отметил он.

По словам Мордовского, первый лесной пожар в Бурятии в нынешнем пожароопасном сезоне произошел 31 марта, передает ТАСС. Он добавил, что основная часть возгораний происходит по вине человека.

«Пока у нас нет ни гроз, ничего — это только вина местного населения», — добавил он.

Особый противопожарный режим действует почти во всех муниципальных образованиях соседнего с Бурятией Забайкальского края. За минувшие выходные площадь возгораний там уменьшилась в два раза. По данным регионального Минприроды, на утро понедельника в крае действует 17 пожаров на площади 1,5 тыс. га.

«Семь из них локализованы на 1,2 тыс. га. Очаги зарегистрированы в 12 районах, угрозы населенным пунктам нет», — сообщили в министерстве.

Там добавили, что в тушении пожаров участвуют 358 человек, задействовано 53 единицы техники.

С понедельника дня особый противопожарный режим введен в Республике Алтай, с 15 апреля — в Иркутской области. Под действие режима в Приангарье попадает вся территория региона, за исключением северных районов, где в лесах еще не сошел снежный покров, сообщает пресс-служба иркутского правительства.

«В регионе с 15 апреля до 15 июня вводится особый противопожарный режим, за исключением территорий Бодайбинского, Казачинско-Ленского, Катангского, Киренского, Мамско-Чуйского, Нижнеилимского, Усть-Илимского, Усть-Кутского районов, где особый противопожарный режим будет установлен с 15 мая», — говорится в сообщении пресс-службы.