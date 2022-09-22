От паводков к огню. За четыре месяца лесные пожары уничтожили все живое на 447 тыс. гектаров земли

Похоже, страна от паводков медленно переходит к другой напасти — пожарам. Неутешительные статистические данные появились на официальном сайте «Авиалесоохраны». Более 1 тысячи лесных пожаров зарегистрировано в России с начала года. За четыре неполных месяца огонь уничтожил все живое более чем на 447 тысячах гектаров.

Пока центр всех природных пожаров находится на территории Амурской области. Там огнем охвачены самые большие территории, сообщает «Российская газета». 14 очагов бушуют на площади почти в 60 тысяч гектаров.

Далее следует Хабаровский край и Новосибирская область. В этих двух регионах в отдельных районах также, как и в Приамурье, ввели особый противопожарный режим. Кроме того, огонь пришел в Забайкальский край, в Еврейскую автономную область, Туву. Пожары в Туве пока самые маленькие по площади — там горит всего 5 гектаров. А если оценивать наибольшую угрозу, которую огонь создал различным лесам и объектам, то тут печальная пальма первенства у Новосибирской области.

В Искитимском районе удалось отстоять от огня Новосибирский завод искусственного волокна. Завод в составе Научно-производственного концерна «Техмаш» входит в Госкорпорацию «Ростех» и выпускает не только изделия из пластмассы, но и промышленную взрывчатку.

Как сообщил на оперативном совещании в областном правительстве начальник ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов, угроза перехода огня на промышленный объект образовалась после подожженной кем-то сухой травы, несмотря на то, что пал сухостоя запрещен.

Рядом с территорией завода в Искитиме была угроза перехода огня на производственные помещения, а также на склады.

«Возникла угроза перехода пала сухой травы на территорию базы отдыха “Балуш” в Искитимском районе области, а также на два населенных пункта в Каргатском районе области. На территориях Доволенского и Чулымского районов области установлен особый противопожарный режим», — сообщил главный спасатель Новосибирской области.

К счастью, все подходы огня к населенным пунктам и объектам удалось пока отстоять. В Амурской же области ситуация сложнее. Хотя там огонь людям и их домам не угрожает. Пожары возникают в труднодоступных районах, что осложняет тушение. В понедельник МЧС России направило в область уже второй самолет-амфибию Бе-200.

По сообщениям пресс-службы спасательного ведомства, один самолет Бе-200ЧС применяется для тушения пожаров в Архаринском районе, где огонь угрожает территории Хинганского заповедника. Второе воздушное судно борется с крупным пожаром в Шимановском районе. Для перегруппировки сил и мониторинга сложившейся обстановки задействован вертолет Ми-8 МЧС России.

Всего же привлекались 5 воздушных судов. Совместными действиями наземной и воздушной группировок не допущено распространение пожаров в сторону 2 населенных пунктов с населением более 100 человек. Благодаря действиям авиации не допущено распространение огня в сторону населенных пунктов Серышевского района.