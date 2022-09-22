Системная ошибка. В Карелии полностью сгорела Успенская церковь 18 века

Успенская деревянная церковь, построенная в 1774 году, которая сегодня загорелась в карельском городе Кондопоге, уничтожена полностью. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Карелии.

Выяснилось, что в церкви был сторож. Именно он вызвал пожарных и помогал бороться с огнем, сообщает «Российская газета». Пожару присвоили категорию 1-БИС. Успенскую церковь тушили 32 человека и 12 единиц техники. На месте ЧП работает министр МЧС республики Сергей Шугаев.

Как сообщили в МЧС, виновные и ущерб устанавливаются. Но уже высказываются несколько версий. Одна из них — неосторожное обращение с огнем туристов.

Успенская деревянная церковь построена в 1774 году. Но первое упоминание о церкви на этом же самом месте относится к 1563 году. Успенская церковь — одноглавая, шатровая.

— Это какая-то системная ошибка в содержании таких уникальных объектов. Для них должны существовать особые меры охраны и защиты. Существуют автоматические средства тушения пожаров, как в торговых центрах, например. И автоматика должна была среагировать до приезда пожарных. Надо специальной пропиткой бревна обрабатывать, чтобы они не горели как сухая солома. Но говорить об этом уже бессмысленно, — прокомментировал «Российской газете» политолог Михаил Седых.