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Общество > Происшествия

Вирусные инфекции. Более 470 тыс. россиян обратились с жалобами на укусы клещей

04 сентября, 07:43
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Более 470 тыс. человек, в том числе 117 тыс. детей, пострадавших от укусов клещей, обратились в медицинские организации, сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

C 15 марта в ведомстве начался мониторинг распространения клещевого вирусного энцефалита и других инфекций, передающихся через укусы клещей.

«По состоянию на 31 августа 2018 года, согласно данным мониторинга, в медицинские организации обратились более 470 тысяч пострадавших от укусов клещей, в том числе более 117 тыс. детей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что число обращений в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних максимальных значений. Как отметили в ведомстве, продолжается контроль за вакцинопрофилактикой клещевого вирусного энцефалита, на сегодняшний день в субъектах Российской Федерации привито более 2,7 млн человек.

«На 31 августа 2018 года в Российской Федерации зарегистрировано 1525 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ) и 3935 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом. Зарегистрировано 18 случаев заражения КВЭ через сырое козье молоко », — уточнили в ведомстве.

Также было зарегистрировано 34 случая заболевания гранулоцитарным анаплазмозом (заболевание крови, переносчиками которого являются клещи) и 11 случаев заболевания моноцитарным эрлихиозом (инфекция, поражающая кожу, печень, ЦНС и костный мозг, переносчиками которой являются иксодовые клещи).

Клещевой вирусный энцефалит — острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы.

Автор

Олег Корин

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