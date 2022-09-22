30 октября

Новая
статья
1
Выберите раздел ↓
Общество > Происшествия

Массовая ликвидация. В регионах России за сутки потушили пожары на площади более 1,4 тыс. га

Оренбург
28 октября, 10:04
4
голоса

Понравился материал?
нажми ↓

Было интересно!

Восемь лесных пожаров общей площадью более 1,4 тыс. га были потушены за минувшие сутки в регионах России, сейчас тушат пожар в Оренбургской области площадью 100 га. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 27 октября, в России ликвидировано восемь лесных пожаров на площади 1433 га. На 00:00 мск 28 октября на территории РФ действовал один лесной пожар на площади 100 га, по которому проводились работы по активному тушению», — говорится в сообщении.

Уточняется, что к ликвидации огня привлечено 430 человек, 109 единиц техники, передает ТАСС.

Сутками ранее в регионах действовало четыре пожара на площади около 500 га — в Оренбургской и в Челябинской областях. Всю неделю пожары отмечались в Хабаровском крае, в Забайкальском крае, в Псковской области и в Еврейской автономной области.

Автор

Олег Корин

Новое на сайте

В пользу еды. Россияне стали больше экономить на одежде и развлечениях
Новая статья

29 октября

В пользу еды. Россияне стали больше экономить на одежде и развлечениях

Бесперебойная вода. На восток Крыма проложат новый водовод
Новая статья

Бесперебойная вода. На восток Крыма проложат новый водовод

Недолгое тепло. Ливни и подтопления на Кубани сменило «бабье лето»
Новая статья

Недолгое тепло. Ливни и подтопления на Кубани сменило «бабье лето»

Спасибо за пенсию. Новосибирский министр получил в подарок веревку и мыло
Новая статья

Спасибо за пенсию. Новосибирский министр получил в подарок веревку и мыло

Обновление биллинга. Фонд Typhoon закрыл самую крупную сделку на it-рынке в России в 2018 году
Новая статья

Обновление биллинга. Фонд Typhoon закрыл самую крупную сделку на it-рынке в России в 2018 году

Читать все статьи →

Материалы из раздела

В пользу еды. Россияне стали больше экономить на одежде и развлечениях

29 октября 2018

В пользу еды. Россияне стали больше экономить на одежде и развлечениях

Бюджет распланирован. Треть россиян не одобряет длинные новогодние каникулы

05 октября 2018

Бюджет распланирован. Треть россиян не одобряет длинные новогодние каникулы

Максимальный платеж. В регионах по-разному выросли цены на ЖКХ

04 октября 2018

Максимальный платеж. В регионах по-разному выросли цены на ЖКХ

Профилактика заболеваний. Годными к службе в армии признаны 80% российских призывников

01 октября 2018

Профилактика заболеваний. Годными к службе в армии признаны 80% российских призывников

29 октября 07:15 Новая статья

В пользу еды. Россияне стали больше экономить на одежде и развлечениях

28 октября 13:56

Недолгое тепло. Ливни и подтопления на Кубани сменило «бабье лето»

28 октября 10:04

Массовая ликвидация. В регионах России за сутки потушили пожары на площади более 1,4 тыс. га

23 октября 08:02

Единые данные. Сахалинская область лидирует в интернет-переписи

22 октября 16:37

Бесперебойная вода. На восток Крыма проложат новый водовод

22 октября 14:39

Бюджетные траты. Губернатор Тюменской области разрешил покупки госслужащим по рангам

21 октября 19:33

Обновление биллинга. Фонд Typhoon закрыл самую крупную сделку на it-рынке в России в 2018 году

20 октября 07:56

Разрешение на въезд. США ради космоса вывели Рогозина из-под санкций

19 октября 16:37

По выбору родственников. Керченского стрелка могут похоронить там же, где и его жертвы

19 октября 14:50

Спасибо за пенсию. Новосибирский министр получил в подарок веревку и мыло

18 октября 20:09

Потенциал зарплаты. Чувашия потратит 75 млн рублей на производительность труда

12 октября 12:45

Рейтинг аренды. Самое дешевое съемное жилье в Магнитогорске, Чебоксарах и Курске

12 октября 12:36

Диетическое меню. Саратовский министр доказала, что можно жить на 3,5 тыс рублей

12 октября 12:27

Трагедия на «Волге». В Чувашии из-за страшной аварии погибли 12 человек

05 октября 08:22

Бюджет распланирован. Треть россиян не одобряет длинные новогодние каникулы

04 октября 20:11

Изменения снабжения. В российской армии переименовали, но сохранили шапки-ушанки

04 октября 19:34

Максимальный платеж. В регионах по-разному выросли цены на ЖКХ

01 октября 05:10

Профилактика заболеваний. Годными к службе в армии признаны 80% российских призывников

30 сентября 20:52

Дешевые перевозки. С 1 октября Крымский мост открыт для большегрузов

29 сентября 14:30

Сетевые программы. Индивидуальное обучение станет будущим российского образования

28 сентября 20:44

Здоровая власть. Молодежные советы будут бороться с наркоманией в Псковской области

27 сентября 22:34

Соединяя Европу и Китай. В Оренбургской области открылась автодорога за 4 млрд рублей

27 сентября 20:44

Электронный паспорт. В России ввели новые правила регистрации автотранспорта

26 сентября 10:36

Резервный вывоз. В Челябинске введен режим ЧС из-за скопившегося мусора

25 сентября 08:55

Годы ожидания. Краснодар стал 16-м в России городом-миллионником

25 сентября 08:49

Мир роботов. Аналитик рассказал, какие профессии перестанут быть востребованными

24 сентября 14:05

Курс на оздоровление. В России могут повысить возраст для покупки алкогольной продукции

24 сентября 13:51

Радушное гостеприимство. Медведев назвал кулинарные традиции самым простым способом знакомства

24 сентября 13:36

Поддерживая демографию. Правительство готовит новый пакет мер по борьбе с бедностью

22 сентября 04:59

Безвредные дозы. Доля трезвенников в России выросла до 40%

19 сентября 20:01

Трехлетка модернизации. На очистку Волги и Байкала выделят более 300 млрд рублей

12 сентября 07:05

Романтика вне закона. В России больше холостых мужчин, чем незамужних женщин

11 сентября 17:49

Пилотируемые санкции. Госдума ужесточила наказания для авиадебоширов

11 сентября 16:46

С опережением. Волгоградская область перейдет на новое время

11 сентября 14:27

Беспокойство для НАТО. В России стартовали беспрецедентные военные учения "Восток-2018"

10 сентября 18:36

Вирусная атака. Россияне получат вакцину от двух новых штаммов гриппа

07 сентября 03:33

Арктическое тепло. В Якутии начался отопительный сезон

06 сентября 22:41

42 миллиона штрафов. В Подмосковье ликвидировали 9,5 тыс. свалок

06 сентября 19:59

Ремонтные работы. Ставропольский край получил 79 млн рублей с курортного сбора

06 сентября 17:26

Рейтинг курортов. Самый дешевый отдых этим летом был в Туапсе

06 сентября 15:11

Возможности апокалипсиса. Минприроды назвало климатические угрозы для России

05 сентября 11:44

Дополнительное развитие. В российские школы могут вернуть пятидневку

05 сентября 06:29

Уникальная марка. На пиво могут ввести минимальную цену

04 сентября 22:34

Налог на прибыль. Доходная часть бюджета Ульяновской области достигла рекордных миллиардов

04 сентября 07:43

Вирусные инфекции. Более 470 тыс. россиян обратились с жалобами на укусы клещей

03 сентября 19:06

Последствия паводка. Путин поручил проработать авиадоступность Амурской области

03 сентября 17:13

Столетняя гарантия. Донские ученые разработали сверхпрочный кирпич с шумозащитой

02 сентября 20:36

Требуют референдум. Российские регионы вышли на митинги против пенсионной реформы