Массовая ликвидация. В регионах России за сутки потушили пожары на площади более 1,4 тыс. га

Восемь лесных пожаров общей площадью более 1,4 тыс. га были потушены за минувшие сутки в регионах России, сейчас тушат пожар в Оренбургской области площадью 100 га. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 27 октября, в России ликвидировано восемь лесных пожаров на площади 1433 га. На 00:00 мск 28 октября на территории РФ действовал один лесной пожар на площади 100 га, по которому проводились работы по активному тушению», — говорится в сообщении.

Уточняется, что к ликвидации огня привлечено 430 человек, 109 единиц техники, передает ТАСС.

Сутками ранее в регионах действовало четыре пожара на площади около 500 га — в Оренбургской и в Челябинской областях. Всю неделю пожары отмечались в Хабаровском крае, в Забайкальском крае, в Псковской области и в Еврейской автономной области.